Les États-Unis et l’UE s’associent pour combattre Huawei

Avez-vous déjà pensé que les États-Unis en avaient fini avec Huawei après les avoir chargés de multiples sanctions ? Ensuite, vous devrez peut-être réfléchir à nouveau. De toutes les indications, le but de l’interdiction était de mettre Huawei à la faillite. Cependant, le géant chinois de la technologie est loin de quitter le marché de la technologie. Huawei se bat contre vents et marées pour revenir encore plus fort. L’année dernière, il a investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement et continue d’investir davantage.

Huawei a également annoncé avoir été en mesure de remplacer plus de 13 000 composants liés aux États-Unis dans ses produits. En dehors de cela, la société a également annoncé précédemment une croissance de ses revenus de 30 % pour 2022. Tout cela indique clairement que Huawei est sur la bonne voie pour rebondir. D’où la nécessité pour les États-Unis d’en faire plus. La dernière décision des États-Unis est de s’associer à l’Union européenne pour mettre en garde la Malaisie contre l’utilisation de la technologie Huawei.

L’UE et les États-Unis mettent en garde la Malaisie contre Huawei

Selon un rapport de Reuters, l’Union européenne et les États-Unis ont mis en garde la Malaisie contre l’utilisation des produits Huawei. Actuellement, la Malaisie finalise un test de son déploiement 5G. Le pays envisage la possibilité d’impliquer Huawei Technologies Co Ltd pour soumissionner pour un rôle dans l’infrastructure de réseau de la Malaisie. À cet égard, l’UE et les États-Unis ont mis en garde la Malaisie contre les risques pour la sécurité nationale et les investissements étrangers s’ils impliquent Huawei. Le Financial Times l’a rapporté mardi.

En avril, des représentants de l’UE et des États-Unis ont écrit une lettre au gouvernement. La lettre concernait la décision de la Malaisie de reconsidérer sa décision d’accorder à Ericsson un contrat de 11 milliards de ringgits (2,5 milliards de dollars). L’objectif de ce contrat était qu’Ericsson construise le réseau 5G qui appartenait à l’État.

Depuis quelque temps déjà, le gouvernement malaisien considère Huawei comme la meilleure option pour son déploiement 5G. Le gouvernement a même fait un effort supplémentaire pour écarter les problèmes de sécurité soulevés par le gouvernement américain. Les points marquants de la lettre de l’UE et des États-Unis lus au gouvernement malaisien se lisent :

« Les hauts fonctionnaires de Washington sont d’accord avec moi pour dire que bouleverser le modèle existant nuirait à la compétitivité des nouvelles industries. Cela bloquera la croissance de la 5G en Malaisie. Cela nuira également à l’image favorable aux entreprises de la Malaisie à l’échelle internationale. Brian McFeeters, l’ambassadeur américain en Malaisie, a écrit dans l’une des lettres. « Autoriser des fournisseurs non fiables dans n’importe quelle partie du réseau expose également l’infrastructure malaisienne à des risques pour la sécurité nationale, a-t-il écrit. »

Pas encore de commentaire à ce sujet

Des journalistes de Reuters ont approché Huawei, la délégation de l’UE en Malaisie et le ministère malaisien des communications et du numérique. Cependant, aucun d’entre eux n’est venu commenter la question.

La Malaisie écoutera-t-elle enfin les avertissements des États-Unis maintenant que l’UE est impliquée ? Ou il s’en tiendra à sa décision d’autoriser Huawei à participer à son déploiement 5G. Nous suivons actuellement de près ce rapport. Nous publierons une mise à jour chaque fois que quelque chose de nouveau sortira.

