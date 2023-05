Faites revivre votre PC en 2023 : les 5 meilleurs processeurs Intel à prendre en compte

Le CPU, ou unité centrale de traitement, est le composant fondamental qui pilote les performances de votre ordinateur. Que vous construisiez votre propre PC ou que vous recherchiez un ordinateur portable, le processeur est un facteur important pour déterminer les performances de votre machine. Bien qu’Intel et AMD soient des acteurs majeurs sur le marché des processeurs, Intel détient une plus grande part de marché et est plus populaire auprès des consommateurs. En ce qui concerne les processeurs Intel, il existe des options abordables et haut de gamme à considérer.

Dans cet article, nous examinerons les meilleurs processeurs d’Intel, y compris le nombre de cœurs, les fréquences et d’autres fonctionnalités clés pour vous aider à décider lequel vous convient le mieux.

Intel Core i5-13600K

Le Core i5-13600K est notre meilleure recommandation globale. Il fait partie de la gamme de processeurs Raptor Lake d’Intel et est idéal pour les jeux et le multitâche. Le Core i5-13600K possède 14 cœurs (6 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité) et 20 threads dans une architecture Hybrid Core. Selon le type de cœur, sa fréquence peut dépasser 5,1 GHz et il peut fonctionner avec de la RAM DDR4 ou DDR5. Alors que la DDR4 est moins chère, la DDR5 est plus rapide et moins chère. Il est important de noter qu’en raison d’un nouveau type de socket probable, les processeurs Intel de 13e génération pourraient être difficiles à mettre à niveau à l’avenir. Le Core i5-13600K, quant à lui, est une solution puissante et économique qui restera compétitive pendant des années. Il est actuellement au prix d’environ 318 $ sur Amazon.

Intel Core i3-12100F

Vous cherchez un processeur pour moins de 100 $ ? Pour ce prix, vous pouvez désormais obtenir l’un des derniers processeurs d’Intel, qui est une excellente puce polyvalente. Le processeur Intel Alder Lake a quatre cœurs et huit threads, et sa vitesse d’horloge peut atteindre 4,3 GHz. Bien qu’il ait moins de cœurs que les autres processeurs de cette génération, il reste suffisant pour le travail de bureau, le surf, le visionnage de films et même les jeux légers.

Cependant, le ‘F’ dans le nom indique que ce modèle n’a pas de carte graphique intégrée. Une carte graphique distincte de Nvidia, AMD ou de la gamme limitée de cartes Arc Alchemist d’Intel est requise. Le Core i3-12100F coûte environ 100 $ sur Amazon, tandis que la variante iGPU coûte environ 130 $.

Intel Core i5-12400F

Le Core i5-12400F est une excellente alternative si vous souhaitez quelques cœurs supplémentaires et des performances améliorées sans avoir besoin d’un processeur haut de gamme. C’est une bonne recommandation pour les tâches de jeu et de productivité de niveau bas à moyen, et c’est un meilleur achat que les processeurs Intel précédents.

Avec une fréquence turbo allant jusqu’à 4,4 GHz, le Core i5-12400F dispose de six cœurs hautes performances et de 12 threads. Il consomme une quantité minimale d’énergie, ce qui le rend idéal pour les conceptions à faible coût.

Nous devons noter que ce modèle n’a pas de carte graphique, vous devrez donc en acheter une séparément. Il en coûte 157 $ sur Amazon sans carte graphique et 179 $ avec une.

Intel Core i9-13900K

L’Intel Core i9-13900K est le processeur aux performances maximales, le Core i9-13900KS offrant un peu plus de puissance mais ne vaut pas le coût supplémentaire. Le i9-13900K possède 24 cœurs (8 cœurs P et 16 cœurs E) et 32 ​​threads, avec une vitesse d’horloge de base de 5,8 GHz. Il est excellent pour les jeux haut de gamme et les tâches professionnelles telles que le montage et le rendu vidéo, mais peut être exagéré pour la plupart des besoins de jeu. Le Core i5-13600K ou le Core i7-13700K sont de meilleures alternatives pour les acheteurs au budget plus serré. Sur Amazon, le i9-13900K coûte 570 euros, tandis que le i9-13900KS coûte 740 euros, ce qui ne vaut pas la petite différence de performances. Vous pouvez choisir entre les deux.

Intel Core i7-13700K

Le Core i7-13700K est une avancée par rapport au Core i5-13600K. C’est le maximum que vous devriez payer pour un processeur Intel, sauf si vous êtes un professionnel ou si vous avez un budget illimité. Ce processeur peut gérer diverses tâches de jeu, de productivité et gourmandes en CPU telles que le rendu vidéo et l’encodage. Le Core i9-13900K est supérieur, mais la différence de prix en fera le meilleur choix pour de nombreux clients.

Ce processeur Intel possède 8 cœurs P et 8 cœurs E, 24 threads et une vitesse d’horloge de 5,4 GHz. La légère augmentation du nombre de cœurs par rapport au Core i5-13600K peut être bénéfique pour certaines tâches, mais les benchmarks montrent que le Core i7-13700K est plus un bonus qu’un must. Il a les mêmes performances que le i5. Néanmoins, c’est un processeur puissant à un prix bien inférieur à celui du produit phare.

Ce processeur est le mieux adapté aux configurations de jeu haut de gamme et à d’autres types de systèmes où le prix est moins problématique mais pas prohibitif. Si vous avez un budget limité, le Core i5-13600K est une bonne alternative moins chère. Le Core i7-13700K coûte environ 415 $ sur Amazon.

