Future is Now – Cet appareil révolutionnaire peut transformer votre corps ou votre bureau en écran tactile

Une équipe de chercheurs de l’Université du Michigan a développé un nouveau système de détection qui peut changer la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs. Le système, appelé SAWSense, permet d’effectuer des entrées tactiles sur une variété de surfaces. Ceux-ci incluent des canapés, des tables et même des manches de vêtements. En réorientant la technologie des nouveaux micros à conduction osseuse, connus sous le nom d’unités de prise de voix (VPU), SAWSense peut détecter les ondes acoustiques. Il ne peut détecter que ceux qui se déplacent le long de la surface d’un objet. Ainsi, lui permettant de fonctionner dans des environnements bruyants et le long de géométries étranges.

Here Comes SAWSense tech – Cela peut changer la façon dont nous interagissons avec les appareils intelligents

Bien que les claviers et les appareils tactiles soient les deux méthodes les plus populaires, cela peut changer bientôt. Après tout, ce ne sont parfois pas le meilleur choix pour la saisie de données. Ainsi, nous voyons des chercheurs essayer constamment de créer de nouvelles méthodes de saisie. C’est le cas du SAWSense, qui promet d’être un appareil très intéressant à l’avenir.

Le potentiel de SAWSense est vaste. Avec le nouveau système, n’importe quelle surface peut se transformer en un périphérique d’entrée haute fidélité. Pouvez-vous voir la puissance de cela? Il ouvre un monde de voies pour l’interaction homme-PC. Imaginez que vous puissiez contrôler votre PC ou votre appareil mobile simplement en tapant du doigt sur une table. De plus, imaginez que vous puissiez faire défiler une page Web en passant votre main le long du bras de votre canapé. L’appareil peut stimuler les jeux ou permettre le contrôle mains libres des appareils dans des endroits où les écrans tactiles ou les pressions sur les boutons ne sont pas possibles.

L’un des principaux avantages de SAWSense est sa capacité à travailler sur des surfaces souples telles que le tissu. Cela peut être très intéressant pour la technologie portable et les vêtements intelligents. Après tout, vous pouvez enregistrer des entrées tactiles à travers la manche d’une chemise ou le poignet d’une veste. Vous pouvez également l’utiliser pour créer des périphériques d’entrée pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cela peut les aider à interagir plus facilement et naturellement avec les appareils intelligents.

L’équipe de recherche derrière SAWSense a montré plusieurs scénarios d’utilisation de preuve de concept. Il s’agit notamment d’utiliser une table pour alimenter le trackpad d’un ordinateur portable et de contrôler un jeu vidéo en appuyant sur un jouet. L’équipe travaille actuellement à affiner la technologie et à étendre ces scénarios d’utilisation. Leur but est de produire quelque chose de commercial.

Il existe plusieurs scénarios d’utilisation et le système peut détecter même des gestes subtils

Le VPU de SAWSense peut détecter même des gestes tactiles subtils. À noter que l’appareil est scellé. Par conséquent, les interférences dues au bruit de fond ne seront jamais un problème. L’équipe a conçu un modèle d’apprentissage automatique pour permettre à l’algorithme du système d’apprendre avec les données d’entrée. Par conséquent, il évolue et apprend constamment.

Comme nous l’avons déjà dit, l’équipe a effectué plusieurs tests. Il a été constaté que les gestes de type trackpad effectués sur un bureau et seize activités différentes liées à la cuisine dans une cuisine pouvaient être reconnus avec une précision supérieure à 97 %. Bien sûr, la tech fait ses premiers pas. À l’avenir, nous nous attendons à ce que la précision augmente encore, ainsi, elle sera plus fiable sur différents exemples d’utilisation. L’objectif est de le rendre prêt pour les besoins les plus variés.

Cette technologie représente une avancée majeure dans la création d’interfaces plus naturelles et intuitives pour les appareils intelligents. Cela pourrait avoir un impact profond sur notre façon de travailler et de jouer dans les années à venir. Nous sommes curieux de voir ce que l’avenir nous réserve pour cela. De plus, c’est vraiment agréable de voir que certaines entreprises ne restent pas inactives dans les solutions actuelles que nous avons. Un autre exemplaire intéressant était le Humane AI Wearable récemment repéré.

