Google vous déconseille d’utiliser Google, surtout la nuit

Les téléphones portables sont devenus partie intégrante de nos vies. Ils ont changé notre façon de communiquer, de travailler et même de socialiser. Cependant, leur utilisation constante a également entraîné des conséquences négatives, telles qu’une augmentation du stress et de l’anxiété. Google en est conscient et travaille sur des initiatives visant à encourager une utilisation plus saine et plus consciente des appareils mobiles.

Conseils Google pour une utilisation plus saine et plus consciente des appareils mobiles

Dans le cadre de ses plans de responsabilité sociale d’entreprise, Google a rendu la section Android Digital Wellbeing obligatoire pour que les appareils reçoivent la certification Google Play. Cette section fournit aux utilisateurs une gamme d’outils pour les aider à gérer leur vie numérique. Par exemple, il permet aux utilisateurs de définir des minuteries d’application pour limiter leur utilisation, de planifier des temps d’arrêt pour se déconnecter de leurs appareils et même de suivre leur temps d’écran pour mieux comprendre leurs habitudes.

Google a également introduit des outils de déconnexion pour aider les utilisateurs à se déconnecter de leurs appareils. Par exemple, ils ont lancé une fonctionnalité appelée « Wind Down » qui fait passer progressivement l’écran en niveaux de gris et active le mode Ne pas déranger avant l’heure du coucher. Cela peut aider les utilisateurs à se détendre et à se préparer à une bonne nuit de sommeil.

De plus, Google utilise l’IA pour aider les utilisateurs à gérer plus efficacement leur vie numérique. Par exemple, ils ont lancé une fonctionnalité appelée « Google Duplex » qui peut passer des appels téléphoniques et prendre des rendez-vous au nom des utilisateurs. Cela peut aider les utilisateurs à gagner du temps et à réduire le stress lié à la gestion de leur emploi du temps.

Exploiter les avantages du bien-être numérique : les conseils de Google pour une vie plus équilibrée

Récemment, Google a partagé trois conseils sur son blog populaire, The Keyword, pour aider les utilisateurs à éviter l’anxiété et à améliorer leur santé mentale globale. Le premier conseil est d’utiliser moins d’appareils. En réduisant le temps d’écran et l’utilisation des appareils numériques, nous pouvons réduire le stress et profiter davantage de notre temps. Il est important de se déconnecter au préalable des appareils mobiles, de ne pas les emmener au lit et d’apprendre à identifier les signaux que notre corps nous envoie. Créer des routines pour faciliter l’endormissement peut également aider à mieux se reposer.

Le deuxième conseil est d’améliorer la qualité du sommeil, qui est étroitement liée au stress. Pour ce faire, Google recommande de se déconnecter au préalable des appareils et de mettre en place des routines de sommeil, comme se coucher à la même heure chaque nuit, éteindre les appareils quelques minutes avant de se coucher et se détendre en lisant.

Aussi, Google conseille de réduire le temps passé sur les écrans et les appareils numériques. La lumière bleue des appareils peut contribuer aux problèmes de sommeil, et faire une pause dans les e-mails et les réseaux sociaux peut aider à réduire le stress et l’anxiété.

Les experts de Google disent que le stress fait partie de nos vies, et parfois très difficile dans l’environnement moderne, mais que nous devrions tous apprendre à identifier ces signes de stress afin de mieux prendre soin de nous, de mieux nous connaître et de gérer la pression de une manière plus saine.

Dans l’ensemble, Google s’efforce d’encourager une utilisation plus saine et plus consciente des appareils mobiles. En mettant en œuvre des fonctionnalités de bien-être numérique et en fournissant des conseils pour réduire le stress et améliorer la santé mentale, Google espère aider les utilisateurs à mener une vie plus équilibrée. Il est essentiel de se déconnecter des appareils, d’améliorer la qualité du sommeil et de réduire le temps d’écran pour réduire le stress et améliorer la santé mentale globale.

Conseils pour parvenir à une vie plus équilibrée tout en utilisant les smartphones et la technologie

Voici quelques conseils pour parvenir à une vie plus équilibrée tout en utilisant les smartphones et la technologie :

Fixez des limites : définissez des moments précis où vous utiliserez votre téléphone ou votre technologie, et quand vous le rangerez. Par exemple, vous pourriez établir une règle pour ne pas utiliser votre téléphone pendant les repas ou pour le ranger une heure avant de vous coucher.

Pratiquez la pleine conscience : faites attention à vos pensées et à vos sentiments lorsque vous utilisez votre téléphone ou la technologie. Vous vous sentez anxieux ou dépassé ? Prendre des pauses ou utiliser des fonctionnalités telles que le temps d’écran peut vous aider à être plus attentif à votre utilisation.

Faites des pauses : Même de courtes pauses tout au long de la journée peuvent vous aider à vous sentir plus équilibré. Prenez quelques minutes pour vous étirer, méditer ou faire une promenade à l’extérieur.

Connectez-vous avec les gens en personne : bien que la technologie puisse être idéale pour rester en contact avec les gens, l’interaction en face à face est également importante pour la santé mentale. Planifiez des réunions ou des activités régulières en personne avec vos amis et votre famille.

Privilégier le sommeil : La lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec le sommeil. Essayez d’éviter d’utiliser votre téléphone ou votre technologie pendant au moins une heure avant de vous coucher et envisagez d’utiliser des fonctionnalités telles que Night Shift ou f.lux pour réduire les émissions de lumière bleue.

Soyez intentionnel avec votre utilisation : réfléchissez à la raison pour laquelle vous utilisez votre téléphone ou votre technologie. L’utilisez-vous pour vous divertir ou pour éviter l’ennui ? Essayez d’être intentionnel avec votre utilisation et trouvez d’autres façons de remplir votre temps qui sont plus épanouissantes.

Adoptez une bonne posture : Une mauvaise posture lors de l’utilisation de la technologie peut entraîner des douleurs au cou et au dos. Faites attention à votre posture et faites des pauses pour vous étirer et bouger.

N’oubliez pas que la technologie peut être un outil puissant et utile. Mais il est important de l’utiliser d’une manière qui favorise votre bien-être général.

