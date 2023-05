La dernière mise à jour de Minecraft corrige un bug vieux de 11 ans

Minecraft est sans aucun doute un phénomène dans l’industrie du jeu. Le jeu est certainement sur la bonne voie pour terminer sa deuxième décennie de succès. À travers son histoire, il a reçu un ensemble de mises à jour, d’améliorations et de retombées distinctes qui diffèrent du genre de base de construction de blocs / survie. Malgré cela, le jeu classique reste l’un des choix préférés des joueurs. Ce n’est pas une surprise de voir Microsoft/Mojang déployer des mises à jour, les soi-disant « instantanés ». Aujourd’hui, il y a un nouvel instantané pour le jeu et il apporte une correction surprenante pour un bug vieux de 11 ans.

Minecraft corrige le problème du MC-1133

Habituellement, la plupart des mises à jour viennent corriger/modifier la forge, écraser quelques bugs, peaufiner quelques paramètres, etc. Cependant, la mise à jour va au-delà car Minecraft déclare qu’il a finalement réussi à gérer un bug qui a été repéré il y a 11 ans. il y a.

Le bug en question est surnommé « MC-1133 ». Ce problème particulier empêchait les joueurs d’entendre des bruits de pas lorsque leur avatar s’approchait trop du bord d’un bloc dans Minecraft. Le jeu a foiré avec la position relative de l’avatar. Par exemple, il pensait qu’il était en quelque sorte en l’air plutôt que sur un sol solide. Maintenant, Mojant déclare que le bug MC-1133 est enfin éliminé.

Les notes de mise à jour sont les suivantes :

Marcher sur un bloc jouera désormais toujours un son de pas

Ce n’était auparavant pas le cas si vous marchiez le long d’un bloc avec de l’air ou du liquide à côté

Marcher sur le fond de l’océan produira un bruit de pas pour le bloc sur lequel vous marchez à un volume et à une hauteur inférieurs

Ce fut un combat difficile, mais apparemment, le MC-1133 est enfin terminé pour Minecraft. En plus du bug, il y a plus de choses dans cet instantané. Par exemple, les joueurs n’ont plus besoin d’un modèle de forge dans le plan de modèle. De plus, le juke-box a été ajouté à l’onglet créatif Redstone Blocks. Il contient également cette note sur le mode Aventure : « Lisez le signal d’alimentation d’une bibliothèque ciselée à l’aide d’un comparateur. »

Fait intéressant, Minecraft a fait la une des journaux et cela n’a rien à voir avec le gameplay ou les flux. En effet, certains secrets militaires ont fuité sur Discord concernant le jeu. Ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça se produire avec un jeu. Cependant, Minecraft est capable d’attirer beaucoup plus d’attention que certains jeux indépendants faisant de même.

