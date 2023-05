Google TV remanié : plus rapide, plus intelligent, meilleur

Google TV a donné à Android TV un lifting bien mérité. Mais la mise à jour n’a pas réussi à résoudre de nombreux défauts de base de la plate-forme. Ceux-ci incluent des problèmes de stockage, des performances lentes et de longs temps de réveil. Pour résoudre ces problèmes, Google publiera une mise à jour pour Google TV. Donc, si vous avez un téléviseur alimenté par Google TV ou un appareil de diffusion en continu comme le Chromecast, l’expérience sera améliorée.

Nouvelles fonctionnalités de Google TV

Tout d’abord, Google TV prendra désormais en charge l’hibernation des applications. Ce dernier vous permettra de libérer de l’espace sur votre téléviseur en archivant les applications qui n’ont pas été utilisées depuis plus de 30 jours. Un autre changement est la taille réduite des applications Google TV d’environ 25 % grâce à l’utilisation de bundles d’applications Android. Google a présenté ce dernier en novembre.

Bien que vous puissiez penser qu’il ne s’agit que de modifications mineures, en fait, ensemble, elles vous garantiront toujours suffisamment d’espace sur votre Google TV pour installer de nouvelles applications et de nouveaux jeux. Soit dit en passant, auparavant, la société a publié des mises à niveau similaires pour Chromecast afin de résoudre les problèmes de stockage et de performances.

Vous devez également savoir que ceux-ci sont disponibles dès maintenant. Mais ils sont limités aux appareils Google TV exécutant Android 12. Le Chromecast 4K de la société a été mis à jour vers Android 12 en octobre 2022, tandis que le nouveau Onn Google TV de Walmart exécute actuellement la version requise du système d’exploitation.

Tous les appareils et télécommandes Google TV bénéficieront également d’améliorations de performances. Selon Google, votre Google TV devrait se réveiller plus rapidement. De plus, l’animation de chargement qui apparaît lors d’un redémarrage est désormais plus courte. Enfin, Google TV répondra plus rapidement aux pressions sur les boutons de la télécommande. Encore une fois, la combinaison de ces changements devrait se traduire par une expérience Google TV plus fluide et plus rapide.

Les améliorations des performances et du stockage de Google TV surviennent quelques mois seulement après avoir reçu un écran d’accueil repensé avec des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter la découverte du contenu que vous regardez.

