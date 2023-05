Dumbphones achetés par la génération Z, pour réduire les distractions

Bien que nous soyons tout au sujet de nos iPhones, Nokia vend des dizaines de milliers de ses dumbphones chaque mois – avec la génération Z menant la charge vers un appareil plus simple et moins distrayant.

Ceci en dépit du fait que la génération Z est qualifiée de « natifs du numérique », ayant grandi avec les smartphones dès ses premières années…

Gen Z, ou Zoomers

Les étiquettes pour les différentes générations ne sont pas une science exacte, avec une certaine variabilité dans leurs définitions, mais la génération Z est généralement définie comme les personnes nées entre le milieu et la fin des années 90, jusqu’au début des années 2010. C’est-à-dire la génération après la génération Y et ceux qui sont actuellement dans la tranche d’âge 10-28 ans.

La tendance des dumbphones

Pour être clair, très peu de jeunes achètent un dumbphone au lieu d’un smartphone, mais plutôt comme deuxième appareil, ils passent de temps en temps à un tel appareil, par exemple lorsqu’ils sortent pour socialiser, lorsqu’ils ne veulent pas être distraits par des applications.

Le WSJ rend compte de la tendance, qui est dirigée par la génération Z mais pas exclusive à eux.

Alors que certains Gen Zers pourraient acheter des smartphones qui se retournent et se plient, comme le Samsung Galaxy Z Flip 4 à 1 000 $, le bavardage en ligne se concentre sur des modèles «stupides» avec peu de capacités. Ces appareils connaissent une renaissance en tant que seconds téléphones économiques, vous permettant de vous détacher des notifications constantes et de l’attrait du défilement infini, sans perdre la capacité d’envoyer des SMs et de passer des appels en cas d’urgence. […] Les jeunes ne sont pas les seuls fans. Nokia vend des dizaines de milliers de ses téléphones à clapet chaque mois aux États-Unis, selon Lars Silberbauer, directeur marketing de HMD Global, le fabricant finlandais de téléphones Nokia. Les ventes augmentent à travers les données démographiques, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une petite tendance. »

Quelques dumbphones sont vraiment aussi stupides que les modèles de l’ère pré-smartphone, mais la plupart font des concessions à la technologie moderne – par exemple, des écrans couleur, Bluetooth pour l’utilisation d’un casque sans fil et un appareil photo. Leur faible coût, aussi peu que 40 $ lors de l’achat pur et simple, les rend extrêmement abordables en tant qu’appareil secondaire, et un plan de base de l’opérateur pour les appels téléphoniques et les SMs uniquement est également peu coûteux.

Sammy Palazzolo, 18 ans, dit que les gens sont souvent curieux quand elle sort son téléphone Cingular Flex à 40 $ et demande à y jeter un coup d’œil. Elle a dit qu’elle et un groupe d’amis avaient pris la décision d’acheter des dumbphones après s’être retrouvés attirés par leurs écrans, même lors d’événements sociaux.

Nous parlions de la façon dont nous [felt] comme des esclaves de nos téléphones, comme des robots qui défilent et défilent sans cesse, même lorsque nous sommes en soirée.

Bien que certains de ces téléphones incluent un navigateur Web de base, les petits écrans, les pavés numériques et le manque d’applications signifient qu’ils ne seront probablement pas aussi distrayants qu’un smartphone.

Parmi les personnes âgées, il y a ceux qui ont toujours utilisé un dumbphone et qui sont heureux de voir les autres profiter des avantages d’une vie moins distraite.

Melissa Range, 49 ans, professeure agrégée d’anglais à l’Université Lawrence [said] »J’ai un travail très chargé et je suis tiraillée dans de nombreuses directions », alors elle ne veut pas qu’un téléphone lui fasse concurrence pour son temps et son attention limités.

Pourriez-vous utiliser un dumbphone ?

Est-ce que l’un d’entre vous possède un dumbphone en plus de son iPhone ? Si non, êtes-vous tenté ? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Personnellement, je peux voir l’attraction, en particulier lors d’occasions sociales, mais le principal obstacle pour moi serait que plus d’amis me contactent sur WhatsApp que sur iMessage.

Photo : Isaac Smith/Unsplash

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :