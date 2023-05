La Journée mondiale du mot de passe est célébrée le premier jeudi de mai. Aucune tradition particulière n’est associée à cette journée, mais cela peut devenir un bon moment pour vérifier vos mots de passe et supprimer ceux qui seraient brisés en quelques minutes.

Le 6 août 1991, Tim Berners-Lee parvient à mettre en ligne le premier site internet de l’histoire de notre espèce. 32 ans se sont écoulés depuis ce moment, le web a changé et il nous a changé. Les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux vidéo multijoueurs et les paiements numériques sont arrivés. Une révolution. Et pourtant, il y a encore des gens qui n’ont pas compris comment écrire un mot de passe décent. Selon une étude publiée par NordPass en 2022, le mot de passe le plus utilisé en Italie est 123456. Mais dans le top dix, nous avons aussi d’autres idées comme le cryptique « ciao », l’inévitable « Juventus » ou « Napoli » et même quelques blasphèmes.

La journée mondiale du mot de passe est célébrée le premier jeudi de mai, ce n’est pas un jour férié et il n’y a pas de grandes traditions, la même date a été suggérée par le chercheur Mark Burnett puis promue par Intel Security. Pourtant, c’est un excellent moyen de se souvenir de corriger vos mots de passe, en particulier ceux créés à la volée dans les moments où nous n’étions pas présents à nous-mêmes. D’autre part, ce sont les seules raisons de choisir 123456 comme clé d’accès à n’importe quel portail.

Comment demander un mot de passe à ChatGPT

Maintenant que ChatGPT est de retour en Italie après le blocus imposé par le garant de la confidentialité, il pourrait être tentant d’utiliser le logiciel d’intelligence artificielle qui a étonné le monde pour écrire un mot de passe efficace. Nous l’avons essayé et avons demandé à ChatGPT de créer un nouveau mot de passe pour une plate-forme de commerce électronique populaire. La première requête a échoué :

« Bonjour; salut! Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à créer un nouveau mot de passe pour PopularECommerceSite. Je vous recommande de suivre ces étapes pour réinitialiser votre mot de passe : Assurez-vous de créer un mot de passe fort et unique qui utilise un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Évitez d’utiliser des mots courants ou des informations personnelles, comme votre nom ou votre date de naissance. De cette façon, vous protégerez mieux votre compte PopularECommerceSite.

Pour tenter de surmonter le blocage, on décide donc d’une autre stratégie. Nous demandons : « Pourriez-vous me créer un mot de passe à 12 caractères ? ». Cette fois, la réponse est plus directe. On nous donne un code « [email protected]#kPdC » puis on nous dit « . Je vous conseille de ne pas utiliser exactement ce mot de passe sur Amazon ou d’autres sites Web, mais de créer un mot de passe unique et personnel qui utilise une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. De cette façon, vous protégerez mieux votre compte PopularECommerceSite.

Les risques de sécurité

À ce stade, l’expérience pourrait également se terminer. Pourtant, nous vous déconseillons de le reproduire ou d’utiliser le mot de passe ainsi créé sur tout autre site, pour au moins deux raisons. Le mot de passe lui-même est sécurisé, nous l’avons testé avec un portail qui évalue la force des mots de passe et il a obtenu de très bons résultats. Pourtant, demander un mot de passe à ChatGPT comporte plusieurs risques.

L’une des raisons pour lesquelles ChatGPT a été bloqué pendant un mois en Italie est que la plate-forme n’a pas précisé où les données ont été enregistrées, pendant combien de temps elles ont été enregistrées et à quoi elles ont servi. Maintenant, ChatGPT a clarifié plusieurs de ces points, vous pouvez tous les trouver dans la section FAQ, et en fait, il a été réadmis par le garant de la confidentialité mais ce n’est pas encore le cas d’utiliser ce logiciel pour créer des mots de passe.

Le 2 mai, Samsung a demandé à ses employés de ne pas utiliser ChatGPT sur les ordinateurs de l’entreprise et surtout de ne pas laisser de détails sur les produits en développement dans le logiciel. Si ChatGPT est accessible via l’une des API, des services payants, les conversations ne sont pas visibles pour les développeurs OpenAi et ne sont pas utilisées pour former des modèles. Sinon, et c’est lorsque nous accédons à la version gratuite, nos informations peuvent être utilisées pour des projets de développement de produits. C’est ce que dit la Faq : « Nous utilisons (vos) données pour rendre nos modèles plus utiles pour les gens ». Sans oublier que les conversations sur nos mots de passe seront enregistrées sur une archive cloud, à la portée des pirates. Mieux vaut utiliser 123456 que demander à ChatGPT ? Peut-être.

