Définir Chrome comme navigateur par défaut sur Windows est devenu compliqué

Avez-vous déjà profité de l’outil facile à utiliser de Google Chrome qui vous permet d’en faire le navigateur par défaut de votre ordinateur Windows sans avoir à ouvrir les paramètres d’application de votre PC ? Malheureusement, si c’est le cas, il y a de mauvaises nouvelles. La dernière mise à jour de Microsoft a introduit un bug frustrant qui ne disparaît que si vous rebasculez votre navigateur par défaut vers Microsoft Edge.

La mise à jour Windows d’avril, KB5025221, a causé beaucoup de problèmes aux utilisateurs d’entreprise, selon Gizmodo. Depuis juillet 2022, Google Chrome propose une fonction permettant aux utilisateurs de changer de navigateur par défaut en un seul clic, généralement située en haut de la fenêtre ou dans le menu des paramètres du navigateur. Cependant, depuis la mise à jour Windows d’avril 2023, les entreprises clientes rencontrent des difficultés. La page des paramètres de l’application Windows par défaut s’ouvre à chaque ouverture de Chrome, obligeant l’utilisateur à fermer la page des paramètres.

La dernière mise à jour de Microsoft provoque des problèmes de navigateur par défaut pour les utilisateurs de Google Chrome

Un utilisateur frustré a écrit sur les forums de support de Microsoft : « Après la mise à jour cumulative d’aujourd’hui pour Windows 10 et 11, 2023-04, chaque fois que j’ouvre Chrome, les paramètres d’application par défaut de Windows s’ouvrent. J’ai essayé de nombreuses façons de résoudre ce problème sans succès. Cela arrive à tous les utilisateurs avec la mise à jour.

Un autre utilisateur du sous-reddit r/sysadmin a constaté qu’il suffisait de cliquer sur un raccourci de lien pour déclencher le problème. « Si Chrome est défini comme navigateur par défaut, cliquer sur le raccourci du lien ouvrira le lien dans Chrome. Mais ouvrez également les paramètres Windows sur les applications par défaut », écrit l’utilisateur, azaaza0909. Ils notent également que cela ne se produit pas s’ils changent le navigateur par défaut en Edge.

Alors que les utilisateurs en entreprise semblent être les plus durement touchés par ce bug, les versions grand public de Windows 10 et Windows 11 ont également été affectées par la mise à jour d’avril, bien que son impact soit plus ennuyeux qu’activement frustrant. La mise à jour a désactivé la capacité de Google Chrome à définir le navigateur par défaut via le navigateur lui-même. Aller dans les paramètres de Chrome et tenter de définir le navigateur par défaut forcera l’ouverture des paramètres de l’application par défaut. Mais cela ne changera rien. Les utilisateurs doivent naviguer dans la liste des applications, sélectionner Chrome et, en haut, cliquer sur le bouton qui indique Définir par défaut.

Cependant, cliquer sur le bouton Définir par défaut dans le menu Navigateur par défaut du menu Paramètres de Microsoft Edge réinitialisera le navigateur par défaut sur Edge. Alors, s’agit-il de Microsoft qui s’en prend à son rival du navigateur Web ? Il n’y a aucun moyen d’attribuer ce genre de motivation à une entreprise de plusieurs milliers de personnes. Mais il est peu probable que le problème avec Default Browser-Gate soit purement malveillant de la part de Microsoft.

Browser-Gate par défaut : la dernière mise à jour de Microsoft affecte les utilisateurs de Google Chrome

Les utilisateurs peuvent définir l’application par défaut sur Windows en basculant les switchs. Le système de fichiers du registre du système d’exploitation enregistre l’application par défaut pour ouvrir des fichiers avec des extensions spécifiques. Google doit modifier les fichiers de registre du système d’exploitation pour définir Chrome comme application de navigation Web par défaut. Les programmes le font souvent lors de l’installation ou de la désinstallation de composants. Ce n’est généralement pas aussi simple qu’un simple clic sur un bouton en dehors d’un menu de paramètres Windows.

Changer votre navigateur Web par défaut dans le navigateur est généralement sans danger. Une bonne sécurité des informations et des logiciels est préventive. Microsoft souhaitait conserver les actions modifiables du registre dans son propre système de paramètres. Le système de Microsoft est plus sécurisé que certaines futures versions de Google Chrome.

Edge est compatible et compris par les développeurs de Windows OS. Ils peuvent travailler ensemble en interne pour créer un moyen sûr pour Edge de faire les choses. Les applications tierces nécessitent généralement des privilèges de niveau supérieur. Le contrôle de Microsoft sur les deux acteurs de l’échange facilite le maintien de la sécurité.

Par conséquent, il est possible que Microsoft agisse de manière mesquine et rende un peu plus difficile l’utilisation du produit de son concurrent tout en rendant le sien beaucoup plus facile comme alternative. Cependant, il est également défendable du point de vue de la sécurité. En fin de compte, c’est probablement un peu des deux.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine