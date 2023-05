Google Passkeys : l’ère de la connexion sans mot de passe est à nos portes !

Google Passkeys est là, et c’est un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un avenir sans mot de passe. Google a annoncé hier son support aux normes de connexion FIDO qui éliminent le besoin de mots de passe. La société appartenant à Alphabet a également fourni un aperçu de la façon dont les clés de sécurité apparaîtront sur Android et Chrome pour les utilisateurs.

Google travaille depuis un certain temps sur le remplacement des mots de passe en raison de la mauvaise gestion des mots de passe. La plupart des gens ont tendance à réutiliser un mot de passe sur plusieurs plates-formes, ce qui les rend vulnérables aux violations de données et aux escroqueries par hameçonnage. Google mise sur Passkeys pour résoudre la plupart de ces problèmes.

Qu’est-ce qu’un passe-partout ?

Un mot de passe est une identification numérique liée au compte d’un utilisateur et à un site Web ou à une application spécifique. La clé d’authentification permet aux utilisateurs de s’authentifier sans avoir besoin d’un nom d’utilisateur ou d’un mot de passe. Le but des clés d’accès est de remplacer les anciennes méthodes d’authentification telles que les mots de passe.

Selon un article de blog sur la page des développeurs de Google, l’expérience sera similaire à la façon dont les mots de passe enregistrés fonctionnent aujourd’hui. Seul le propriétaire légitime pourra utiliser les clés d’accès. Afin d’utiliser les clés d’accès, les utilisateurs devront déverrouiller leur appareil en saisissant un code PIN, un schéma ou un capteur biométrique.

Fonctionnement des clés d’accès sur Android et Chrome

Google Chrome prend actuellement en charge les clés d’accès sur Android, Windows 11 et macOS et utilise des outils tels que Google Password Manager. Lorsque les utilisateurs se connectent à un service compatible, ils peuvent authentifier leur appareil avec une authentification à deux facteurs et configurer immédiatement un mot de passe. Certains utilisateurs ont peut-être déjà configuré des clés de sécurité, mais ne s’en sont pas encore rendu compte.

Il convient de noter que les mots de passe sont actuellement facultatifs, vous pouvez donc continuer à utiliser des mots de passe pour le moment.

Comment configurer une clé Google Passkey

La configuration d’un mot de passe Google est un processus simple et rapide. La configuration peut être effectuée à partir d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une tablette. Le processus ne prend que quelques instants et vous pouvez également autoriser plusieurs comptes. Autoriser plusieurs comptes vous permettra d’accéder à vos comptes à partir de différents appareils.

Voici les étapes simples à suivre pour configurer votre mot de passe Google.

Ouvrez votre navigateur Web sur votre téléphone ou votre ordinateur et accédez à la page Google Passkey.

Entrez votre adresse Gmail et votre mot de passe si vous y êtes invité.

Cliquez sur le bouton bleu « Utiliser le mot de passe ».

Créez un mot de passe ; appuyez sur le bouton bleu Continuer pour créer un mot de passe sur votre appareil actuel. Si vous envisagez de configurer un mot de passe sur un autre appareil, cliquez sur le texte bleu Utiliser un autre appareil.

Un écran de connexion spécifique à votre appareil apparaîtra et vous demandera de confirmer votre identité à l’aide de données biométriques. Cependant, si vous utilisez un code PIN ou un mot de passe pour vous connecter à votre téléphone ou à votre ordinateur, vous serez invité à le saisir à la place.

Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur le bouton bleu Terminé.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction de cet article, Google Passkey n’est disponible que pour les comptes Google personnels. Les comptes Google Workspace prendront bientôt en charge les clés d’accès, mais votre administrateur devra mettre à jour et activer l’option.

Les clés d’accès Google fonctionnent-elles avec un gestionnaire de mots de passe ?

Si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe comme Last Pass, vous vous demandez peut-être si les mots de passe sont pris en charge. Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. La plupart des gestionnaires de mots de passe prennent en charge le stockage des clés de sécurité comme ils le font avec les mots de passe.

Le gestionnaire de mots de passe de Google prend également en charge le stockage des clés de passe (évidemment). Je devrais noter que les gestionnaires de mots de passe ne sont pas une exigence lors de la signature d’un mot de passe Google.

L’ère sans mot de passe est là pour rester

Les clés de passe sont une amélioration considérable par rapport aux mots de passe à l’ancienne. Ils offrent un moyen plus rapide et plus sûr de s’authentifier, ce qui indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à de nombreux avantages. De grandes marques ont également adopté la technologie, et d’autres suivront certainement. Les clés de sécurité deviendront éventuellement une exigence standard, un peu comme l’authentification à deux facteurs.

