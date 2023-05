Vous en avez assez des manigances sur Twitter ? Gmail a maintenant des coches bleues !

Vous ne pouvez jamais rester trop en sécurité en ligne. Après tout, les usurpations d’identité d’entités légitimes et les e-mails frauduleux provoquent en permanence des violations de données. Bien qu’il soit toujours conseillé aux utilisateurs de respecter les mesures de sécurité, les entreprises sont également responsables de la sécurité de leurs produits. Et Google a dévoilé sa dernière astuce de sécurité avec une toute nouvelle mise à jour de Gmail.

À la base, il s’agit d’ajouter des coches de vérification bleues sur les adresses e-mail de l’expéditeur. Et c’est un suivi des efforts de Google l’année dernière pour rendre Gmail plus sûr. Au cas où vous l’auriez manqué, Google a précédemment ajouté la prise en charge des logos de marque vérifiés. Cela a permis de savoir plus facilement si le courrier provenait d’un expéditeur vérifié et digne de confiance. Mais cela n’a pas fonctionné comme Google l’avait prévu. Par conséquent, une nouvelle mise à jour arrive.

Gmail ajoute des coches bleues pour mieux vérifier les expéditeurs

La dernière initiative de Google faisait partie du système BIMI. Cette fonctionnalité Gmail semblait géniale au début, mais de mauvais acteurs l’ont contournée. Ils l’ont fait en créant des comptes de messagerie conventionnels avec des photos de profil d’apparence légitime.

Et pour la dernière étape, Google s’est inspiré du système de vérification de Twitter. Comme l’explique Google, il étend le système BIMI pour rendre Gmail plus sûr qu’auparavant. Il affiche maintenant une coche bleue à côté des noms des expéditeurs vérifiés. D’après ce qu’il semble, cette fonctionnalité pourrait permettre aux destinataires de déterminer plus facilement si le courrier provient d’un expéditeur frauduleux.

Mais ajouter une coche d’apparence légitime à côté du compte pourrait être un jeu d’enfant pour les escrocs par hameçonnage. Comme nous le savons tous, les utilisateurs de Twitter peuvent déjà utiliser des hacks pour ajouter une coche bleue à côté de leur identifiant. Et la même chose peut arriver avec Gmail. Mais, pour le moment, le processus BIMI est réservé aux entreprises légitimes. Cela pourrait dissuader les individus frauduleux de violer les données des utilisateurs pour le moment.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine