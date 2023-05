Google ajoute le prise en charge des clés d’accès pour protéger votre compte

Tourné vers l’avenir : dernièrement, le moyen le plus courant de protéger les comptes et les données consiste à utiliser des mots de passe et une authentification à deux facteurs (2FA). Alors que 2FA est sécurisé, les pirates parviennent à trouver de nouvelles façons de le casser. Pour contourner cela, Google met en place une meilleure méthode de sécurisation des comptes Google.

Les clés d’accès sont une nouvelle méthode pratique de connexion à vos différents comptes et appareils. La volonté de faire des clés de sécurité la « norme » a été menée par un groupe connu sous le nom de « FIDO Alliance », composé de nombreuses sociétés telles que Microsoft, Apple, Google et bien d’autres. L’espoir est que les clés d’accès ne remplaceront pas seulement les mots de passe, mais les supprimeront entièrement.

Contrairement aux mots de passe et aux codes 2FA, qui peuvent être facilement déchiffrés ou piratés, les clés d’accès sont beaucoup plus difficiles à percer. Lorsqu’un mot de passe est créé, il génère une clé publique et une clé privée. La clé publique est stockée sur le site Web du compte ; cependant, cela ne peut pas être utilisé par les pirates pour accorder l’accès.

La clé privée est stockée et cryptée dans votre appareil et ne peut être confirmée que par des données biométriques. Cette clé privée contient toutes les informations qui vous permettront d’accéder à votre compte. Cela indique que personne d’autre que vous ne devrait pouvoir accéder à vos données en aucune circonstance.

L’activation de la nouvelle fonctionnalité de mot de passe est également très simple. Si vous avez un appareil Android récemment sorti, vous remarquerez qu’il existe déjà un mot de passe prédéfini pour ce téléphone ou cette tablette. Cependant, vous devrez toujours activer les clés d’accès sur votre compte. Pour trouver le paramètre, procédez comme suit :

1. Accédez à myaccount.google.com sur votre appareil.

2. Cliquez sur l’onglet « Sécurité » situé sur le côté gauche de l’écran.

3. Cliquez sur l’onglet « Clés d’accès » situé dans la catégorie « Comment vous connectez-vous à Google ».

4. Cliquez sur « Utiliser des clés de sécurité » et vous êtes prêt à partir !

Ce n’est pas non plus le premier voyage de Google dans le monde des clés de sécurité. En décembre dernier, Google a introduit des clés de passe dans son navigateur Chrome. Actuellement, le nombre de clés d’accès prises en charge sur les sites Web est très faible, mais Google s’attend à ce que ce nombre augmente considérablement dans les années à venir. Cette liste montre les sites qui utilisent des clés de passe en ce moment.

Dans l’ensemble, c’est un bon signe de voir Google mettre fortement l’accent sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Comme les méthodes de piratage sont devenues plus complexes, le bon vieux mot de passe et la protection 2FA commencent à se sentir moins sûrs. Nous pouvons espérer que les efforts de Google pour faire des clés de sécurité la nouvelle norme amènent d’autres entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. à intégrer également ces meilleures options.

