Mise à jour WhatsApp : les propriétaires de petites entreprises vont adorer cette nouvelle fonctionnalité

Si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise et que vous utilisez beaucoup WhatsApp Business, cette nouvelle mise à jour est pour vous. WhatsApp travaille actuellement sur un nouvel outil commercial. Ce nouvel outil vient aider les propriétaires de petites entreprises à communiquer plus facilement avec leurs clients. À l’heure actuelle, WhatsApp dispose d’une API que les entreprises peuvent utiliser pour atteindre plus de clients. Cependant, cette API est plus utile aux grandes entreprises. Les petites entreprises ont du mal à l’utiliser. Pour cette raison, WhatsApp a décidé de développer un nouvel outil qui cible les propriétaires de petites entreprises. Cela sera très utile dans leurs campagnes de messagerie.

Un moyen plus pratique d’utiliser WhatsApp Business

La nouvelle fonctionnalité donnera aux propriétaires d’entreprise plus de contrôle sur leurs campagnes de messagerie professionnelle. Cela les aidera à effectuer des tâches telles que des promotions personnalisées, des rappels ainsi que des ventes de vacances. Cette fonctionnalité apportera beaucoup de confort à l’utilisateur final. Cela aidera à automatiser beaucoup de choses que l’utilisateur doit faire manuellement au quotidien. WhatsApp Business devient progressivement une mini plateforme de commerce électronique pour de nombreux utilisateurs et cette nouvelle fonctionnalité va encore plus loin.

Avec ce nouvel outil WhatsApp Business, les entreprises pourront créer des messages personnalisés qui incluent le nom d’un client particulier. Par ailleurs, ils peuvent être en mesure de suivre les messages afin de savoir comment ils fonctionnent. cela peut faire beaucoup pour aider à suivre la croissance de leur entreprise.

Ce nouvel outil commercial WhatsApp n’est peut-être pas gratuit

Les détails de la fonctionnalité semblent passionnants, mais tout n’est pas sur un lit de roses. Le code de la fonctionnalité montre que cela aura un coût. Le coût de la fonctionnalité peut cependant varier d’un pays à l’autre. Les entreprises qui utiliseront cette fonctionnalité paieront pour chaque message de campagne qu’elles enverront. Cependant, ils peuvent être en mesure de gérer les coûts afin de respecter leurs budgets. Une autre chose à noter est que cette fonctionnalité ne sera disponible que dans l’application du propriétaire de l’entreprise et non sur l’application des clients.

