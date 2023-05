AMD confirme les GPU RDNA 3 grand public avant l’été, répertorie accidentellement le RX 7950 XTX

Pourquoi c’est important : AMD dit qu’il se prépare à sortir de nouvelles cartes de la série RX 7000, ce qui est une excellente nouvelle pour un marché de GPU par ailleurs obsolète où les prix sont encore élevés et de nouvelles versions comme les RTX 4070 et RTX 4070 Ti de NVIDIA sont confortablement installées dans les rayons des sites marchands. Nous espérons que les offres RDNA 3 grand public seront proposées à des prix compétitifs, mais nous devrons attendre et voir.

Nous avons vu plusieurs indices sur les prochaines cartes graphiques de la série Radeon RX 7000 d’AMD, et au moins l’une d’entre elles – la RX 7600 XT – devrait faire son apparition autour de Computex ce mois-ci. Les RX 7700 XT et RX 7800 XT sont également en préparation, mais Team Red les a jusqu’à présent gardés secrets car les consommateurs ont montré peu d’intérêt pour les récentes versions de milieu de gamme comme le RTX 4070 de NVIDIA.

Lors d’un récent appel aux investisseurs, la PDG d’AMD, Lisa Su, a confirmé que la société prévoyait d’étendre la famille RDNA 3 avec des modèles de GPU plus abordables dans les semaines à venir. Su a expliqué que la société était sur la bonne voie pour lancer de nouveaux GPU « grand public » de la série Radeon RX 7000 ce trimestre, mais n’est pas entré dans les détails.

Heureusement, quelqu’un a repéré une demande d’extraction AMD ROCm 5.6 sur GitHub qui suggère que la société pourrait travailler sur plusieurs nouvelles offres RDNA 3. La demande a été supprimée, mais grâce au Redditor qui l’a trouvée, nous avons la liste complète des SKU ici :

AMD Radeon™ RX 7950 XTX | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7950 XT | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7900 XTX | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7900 XT | RDNA3 | gfx1100

AMD Radeon™ RX 7800 XT | RDNA3 | gfx1101

AMD Radeon™ RX 7700 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7500 XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600M XT | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600M | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7700S | RDNA3 | gfx1102

AMD Radeon™ RX 7600S | RDNA3 | gfx1102

L’inclusion du RX 7500 XT rappelle les souvenirs du lancement désastreux du RX 6500 XT, un produit initialement destiné aux ordinateurs portables, mais qui s’est en quelque sorte retrouvé comme une carte de bureau avec un tampon VRAM limité de 4 Go et une bande passante PCIe modeste. C’est un domaine dans lequel AMD peut gagner en notoriété s’il applique les leçons apprises avec le RX 6500 XT.

Les SKU d’ordinateurs portables sont une quantité connue car AMD a déjà partagé des informations à leur sujet au CES en janvier. Cependant, les entrées RX 7950 XT et RX 7950 XTX peuvent ressembler à de simples espaces réservés, mais elles pourraient être des GPU Navi 31 regroupés qu’AMD pourrait associer à une GDDR6 plus rapide au cas où NVIDIA déciderait de lancer des versions améliorées de ses GPU de la série RTX 4000.

Comme nous l’avons vu avec le RX 6950 XT, cela entraînerait une augmentation significative de la consommation d’énergie, peut-être jusqu’aux niveaux RTX 4090. Jusqu’à présent, AMD a hésité à emprunter cette voie avec RDNA 3, mais la société a déclaré que le Navi 31 GCD était conçu pour être cadencé jusqu’à au moins 3 GHz avec un refroidissement approprié. Pour référence, le RX 7900 XTX peut augmenter jusqu’à 2,5 GHz, mais des overclockeurs comme Der8auer ont pu le pousser à près de 3,4 GHz, mais avec une consommation de 650 watts.

Bien sûr, la plupart des joueurs sont probablement intéressés de voir si AMD peut équiper les RX 7600 XT, RX 7700 XT et RX 7800 XT avec suffisamment de tampons VRAM. Team Red a récemment tiré sur son rival NVIDIA pour avoir lancé les RTX 4070 et RTX 4070 Ti avec des capacités VRAM modestes par rapport aux équivalents des séries RX 6000 et RX 7000. Nous le saurons avec certitude dans les semaines et les mois à venir, mais avec 8 Go de VRAM devenant le nouveau bas de gamme, nous espérons qu’AMD pourra répondre à ses propres attentes.

