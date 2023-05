Le guide ultime pour choisir la meilleure batterie portable en 2023

Dans le monde trépidant d’aujourd’hui, rester connecté est plus important que jamais. Nous comptons beaucoup sur nos appareils, que ce soit pour le travail, le divertissement ou pour rester en contact avec nos proches. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne trouvons pas de prise pour les recharger ? C’est là que les batteries entrent en jeu.

Les batteries, les batteries portables ou les chargeurs portables, peu importe comment vous les appelez, ils ont tous le même objectif : recharger vos appareils en déplacement. Ils sont suffisamment petits pour tenir dans votre sac et suffisamment robustes pour résister à l’usure du voyage. Que vous ayez besoin de recharger votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable ou les trois à la fois, les batteries peuvent faire le travail, à condition que vous choisissiez la bonne.

Éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une batterie portable :

Lors de l’achat d’une batterie portable en 2023, vous devez tenir compte de ces facteurs :

Type de batterie

Les batteries portables rechargeables et la plupart des appareils portables utilisent des batteries lithium-ion, qui sont le type de batterie préféré en raison de leur rapport taille/capacité de charge. Au cours des 14 dernières années, leur densité énergétique a été multipliée par huit. Contrairement aux autres types de batteries, elles ne souffrent pas d’un effet mémoire qui réduit la durée de vie de la batterie en raison de charges partielles.

Cependant, un inconvénient potentiel des batteries lithium-ion est le risque de prendre feu. Pour réduire ce risque, les batteries sont conçues avec des mécanismes internes qui régulent la tension et la pression. Il est toujours important d’éviter d’exposer la batterie à des contraintes inutiles, telles qu’une chaleur extrême, des chutes ou des températures glaciales. Néanmoins, les batteries sont généralement suffisamment sûres pour être emportées dans un avion. Selon la TSA, des batteries externes de 100 Wh ou moins peuvent être emportées à bord, mais assurez-vous de les conserver dans votre bagage à main car elles ne sont pas autorisées dans les bagages enregistrés.

Capacité

Les fabricants indiquent généralement la capacité de la batterie en milliampères-heures (mAh). Les batteries plus petites, qui sont généralement capables de charger un smartphone entre 50 et 75 %, ont généralement une capacité d’environ 5 000 mAh. En revanche, les batteries plus grandes qui peuvent recharger les ordinateurs portables et les tablettes ou fournir plusieurs charges aux téléphones peuvent dépasser 25 000 mAh. Il est important de noter qu’à mesure que la capacité de la batterie augmente, sa taille, son poids et son prix augmentent également.

Cependant, il est important de comprendre que la capacité indiquée d’une batterie portable ne correspond pas nécessairement à la quantité de charge qui peut être délivrée à un appareil. En plus de la perte d’énergie due à la dissipation de chaleur, d’autres facteurs tels que la conversion de tension peuvent affecter la quantité de charge qui parvient finalement à votre téléphone. La plupart des fabricants incluent des informations sur le nombre de charges qu’une batterie peut fournir pour un modèle de smartphone spécifique. Lors des tests, une batterie portable d’une capacité de 10 000 mAh pourrait fournir environ 5 800 mAh de charge à un appareil. De même, une batterie de 20 000 mAh a fourni environ 11 250 mAh de charge, tandis qu’une batterie portable de 25 000 mAh s’est traduite par environ 16 200 mAh de charge. Cela indique qu’en moyenne, le taux d’efficacité des batteries portables est d’environ 60 %.

Il convient de noter qu’une batterie portable avec une capacité plus élevée n’équivaut pas nécessairement à un meilleur rapport qualité-prix. Bien qu’il puisse fournir plus de charges, il peut également être plus lourd, plus volumineux et plus cher. Par conséquent, il est important de prendre en compte vos besoins lors de la sélection d’une batterie portable et de garder à l’esprit la quantité réelle de charge qu’elle peut fournir à votre appareil.

Ports

Il existe encore une certaine variabilité dans les types de ports de charge disponibles, même si l’USB-C devient plus répandu. Toutes les batteries portables recommandées ont au moins un port USB-C, mais certaines ont également des ports USB-A. Il convient de noter que si l’USB-C devient la norme pour les nouveaux appareils, certains appareils plus anciens (comme les iPhones) utilisent toujours des ports Lightning.

Lorsqu’une batterie portable dispose de plusieurs ports de charge, ils remplissent généralement des fonctions différentes. Certains ports peuvent généralement être étiquetés « in/out », ce qui indique qu’ils peuvent être utilisés pour recharger la banque elle-même ainsi que votre appareil. Les ports USB-A sont moins puissants et moins rapides que les ports USB-C. Gardez donc cela à l’esprit lorsque vous choisissez les ports et les câbles à utiliser.

Il est également important de noter qu’il existe différents types de ports USB-C. Et ils peuvent prendre en charge différents taux de transfert de puissance. Par exemple, charger un iPhone peut généralement être effectué avec un port USB-C de 18 W. Mais un ordinateur portable comme un MacBook nécessite plus de puissance, souvent 100W. Les batteries portables plus grandes peuvent offrir ces ports de puissance supérieure, mais la charge globale fournie à plusieurs appareils sera inférieure.

Votre choix de câble compte également. Pour accéder aux capacités de charge rapide des appareils plus volumineux, un câble USB-C est nécessaire. Cependant, tous les câbles USB-C ne sont pas créés égaux. Pour fournir de l’énergie à partir d’un port de batterie portable USB-C de 100 W, vous aurez besoin d’un câble USB-C de 100 W. De nombreuses batteries portables pouvant fournir 100 W sont livrées avec un câble compatible. Mais sinon, un câble USB-C de 100 W est une bonne option. Pour les appareils plus petits, un câble de 60 W fonctionne bien, mais il n’est pas recommandé d’utiliser des câbles de moins de 60 W. Dépenser environ 20 $ sur un câble de plus grande capacité garantit que votre transfert de puissance ne sera pas limité par un câble de mauvaise qualité.

Conception

Les batteries ont généralement une conception carrée. Certains modèles sont esthétiques avec des finitions et des détails attrayants. Bien que la conception n’affecte pas leurs performances, il est important de considérer quelque chose avec lequel vous interagirez régulièrement.

Les centrales électriques portables sont dotées de fonctionnalités supplémentaires telles que la compatibilité MagSafe, une prise murale intégrée ou même une béquille. Presque tous ont des indicateurs pour montrer la quantité de charge disponible, généralement par le biais de pépins lumineux près du bouton d’alimentation.

Les plus grandes batteries portables ont un affichage LED qui indique le pourcentage de batterie restant. Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous utilisez une batterie portable dans un environnement de bureau mobile ou un environnement similaire.

Les meilleures batteries portables disponibles sur le marché

Avec autant de batteries portables disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir la bonne. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures batteries portables disponibles en 2023. La liste comprend des batteries compatibles MagSafe, de faible capacité (≤ 10 000 mAh), de capacité moyenne (10 001 – 20 000 mAh) et de haute capacité (20 001 mAh+).

Plusieurs batteries compatibles MagSafe sont disponibles pour les utilisateurs d’iPhone, ce qui devrait vous plaire. La batterie Apple MagSafe (5000 mAh), Spigen ArcHybrid Mag (5000 mAh) et la batterie magnétique Anker 521 (5000 mAh) sont toutes d’excellentes options.

Pour ceux qui ont besoin d’une batterie de faible capacité, la batterie portable Anker 511 (5 000 mAh), la batterie portable Anker 313 (10 000 mAh), Nimble Champ (10 000 mAh) et Biolite Charge 40 PD (10 000 mAh) sont tous d’excellents choix.

Si vous avez besoin d’une batterie de capacité moyenne, l’Otterbox Fast Charge (15 000 mAh), la Mophie Powerstation Pro (20 000 mAh) et l’Anker 535 PowerCore 20K (20 000 mAh) sont toutes d’excellentes options.

Enfin, si vous avez besoin d’une batterie haute capacité, le Mophie Powerstation Pro XL (25 000 mAh), la batterie portable Anker 737 (25 600 mAh) et le Zendure Supertank Pro (26 800 mAh) sont tous d’excellents choix.

Verdict

En conclusion, une batterie portable est un accessoire indispensable pour tous ceux qui ont besoin de rester connectés en déplacement. En tenant compte de facteurs tels que le type de batterie, la capacité, les ports et la conception, vous pouvez choisir la batterie adaptée à vos besoins. Avec notre liste des meilleures batteries portables disponibles en 2023, vous pouvez prendre une bonne décision et rester connecté où que vous alliez.

