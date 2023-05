Changement de plan, Xiaomi suspend la mise à jour MIUI 14 pour ces 10 appareils

Xiaomi est toujours en train de mettre à jour ses appareils avec la dernière mise à jour logicielle. Le fabricant chinois de téléphones envoie actuellement le MIUI 14 à tous les appareils éligibles les uns après les autres. Il y a quelques jours, la nouvelle interface utilisateur basée sur Android 12 et 13 a pu atteindre 16 appareils supplémentaires.

Pour une raison quelconque, la société a eu un petit changement de plans. Alors que certains utilisateurs attendent avec impatience de recevoir la mise à jour, ils pourraient finir par être un peu déçus. En effet, Xiaomi a annoncé dix appareils qui ne recevront plus la dernière version bêta de MIUI. La société a suspendu ces appareils de la liste des appareils éligibles.

Un reportage confirme que certains téléphones Xiaomi et Redmi sont officiellement retirés de la liste. Parmi ces appareils figurent certains des appareils Xiaomi les plus populaires. Malheureusement, la popularité n’a pas pu sauver la situation ici. Il convient de noter que le déploiement de la mise à jour MIUI 14 n’est pas exclusif aux seuls téléphones Xiaomi. Il comprend également les smartphones Redmi et POCO. Si vous avez un smartphone POCO, vous n’avez pas à avoir peur car cette liste n’inclut aucun téléphone POCO. Il ne comprend que quelques appareils Xiaomi et Redmi. Malheureusement, ces appareils Xiaomi et Redmi ci-dessous ne recevront pas la mise à jour bêta de MIUI 14.

Liste des appareils Xiaomi et Redmi suspendus de la mise à jour MIUI 14

iaomi MIX PLIER

Xiaomi MIX 4

Tablette Xiaomi 5

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Wi-Fi Xiaomi Pad5 Pro

Xiaomi CIVI

Xiaomi CIVI 1S

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi 12X

Ces appareils Xiaomi et Redmi ne manqueront pas entièrement la mise à jour MIUI 14

Si vous êtes un utilisateur de l’un des appareils de la liste ci-dessus, vous n’avez pas à paniquer. C’est parce que vous n’êtes pas entièrement sorti de la mise à jour MIUI 14. La société a seulement décidé de ne plus envoyer de mises à jour bêta à ces appareils à partir du 04 août 2023. Cependant, ces appareils restent toujours sur la liste des appareils qui recevront la version stable. Ils ne recevront peut-être pas la version bêta de la mise à jour MIUI 14 de Xiaomi mais recevront sûrement la version stable.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine