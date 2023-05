La Maison Blanche prend l’intelligence artificielle au sérieux : les PDG de Big Tech sont convoqués

La réunion de jeudi est une première étape pour réfléchir à l’avenir de l’IA, le gouvernement ne veut pas commettre d’anciennes erreurs et a décidé d’engager une discussion pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Une invitation est arrivée sur le bureau des PDG de Google, Microsoft, OpenAi et Anthropic d’Alphabet Inc. L’expéditeur est la Maison Blanche qui veut parler à Big Tech d’intelligence artificielle. Un porte-parole du gouvernement a déclaré à Reuters que les PDG rencontreraient jeudi le vice-président Kamala Harris et de hauts responsables de l’administration pour discuter des risques et des opportunités de la nouvelle technologie.

Le gouvernement américain ne veut pas commettre de vieilles erreurs et c’est pourquoi il a souligné que l’intelligence artificielle devra être réglementée avant de pouvoir entrer sur le marché. Ils ont donc décidé d’entamer une « discussion franche sur les risques de l’IA » avec Big Tech.

La rencontre à la Maison Blanche

Au cours de la réunion, la confidentialité, les escroqueries potentielles et la désinformation seront discutées, soulignant le potentiel et les risques de l’intelligence artificielle. Dès avril, Biden avait déclaré que les entreprises technologiques devaient garantir des produits sûrs. Le président a pris l’exemple des réseaux sociaux, qui ont été lancés sur le marché sans réglementation forte, portant atteinte à la vie privée des utilisateurs, à la santé mentale des mineurs et exploitant la collecte de données à des fins commerciales. En un mot, il a demandé aux entreprises de ne pas laisser l’histoire se répéter.

Non seulement cela, le conseiller en politique intérieure de la Maison Blanche et le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche ont écrit lundi dans un article de blog que la technologie peut présenter un risque sérieux pour les travailleurs. L’une des questions à aborder sera en effet de savoir comment l’IA va influencer le marché du travail, selon une étude de l’Université de Pennsylvanie elle pourrait changer 80% des métiers et le PDG d’IBM Arvind Krishna a expliqué que dans les cinq prochaines années 30% des les postes de back-office seront remplacés par l’intelligence artificielle.

Assistent également à la réunion de jeudi le chef de cabinet de Biden Jeff Zients, le chef de cabinet adjoint Bruce Reed, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le directeur du Conseil économique national Lael Brainard et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, a expliqué le responsable de la Maison Blanche à Reuters.

Le projet de régulation de l’intelligence artificielle

Outre l’optimisme quant aux perspectives de l’IA générative, la technologie a également suscité des inquiétudes chez les régulateurs et les géants de l’industrie technologique. Le garant italien de la confidentialité a bloqué ChatGPT pendant un mois en Italie, expliquant que le logiciel ne respectait pas la vie privée des utilisateurs et qu’il n’y avait aucun contrôle pour vérifier l’âge. Geoffrey Hinton, également appelé le « parrain de l’IA », a quitté Google et a déclaré au New York Times que les chatbots sont « assez effrayants » et que même si « pour le moment, ils ne sont pas plus intelligents que nous, je pense que bientôt ils pourraient le devenir ». . » Pour cela, vous devez aller vite.

Le directeur de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, Arati Prabhakar, a déclaré: « Nous visons à avoir une discussion franche sur les risques que chacun de nous voit dans le développement actuel et à court terme de l’IA, les actions pour atténuer ces risques et d’autres moyens de travailler ensemble. pour s’assurer que le peuple américain bénéficie des progrès de l’intelligence artificielle tout en étant protégé de ses méfaits. »

La Maison Blanche a déclaré que la réunion de jeudi faisait partie d’un effort plus large de l’administration Biden pour dialoguer avec des experts en intelligence artificielle et garantir que les produits ne sont mis sur le marché et distribués au public qu’après avoir été correctement testés et réglementés.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :