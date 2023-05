TSMC peut facturer 30% de plus pour les puces fabriquées dans ses usines de l’Arizona

La vue d’ensemble : la création d’une usine de puces aux États-Unis est une entreprise coûteuse, surtout si on la compare à la même chose en Asie. Pourtant, des entreprises comme TSMC investissent des milliards pour faire exactement cela, courtisées par les subventions gouvernementales et l’idée de parvenir à une chaîne d’approvisionnement diversifiée géographiquement et moins sujette aux perturbations. En conséquence, les puces fabriquées par le géant taïwanais aux États-Unis pourraient se retrouver 30 % plus chères que celles fabriquées dans son pays d’origine.

En décembre dernier, TSMC a annoncé qu’il verserait pas moins de 40 milliards de dollars dans la construction de deux usines de puces avancées en Arizona. En d’autres termes, le plus grand fabricant de puces au monde a réalisé le plus gros investissement étranger direct de l’histoire de l’Arizona et l’un des plus importants de l’histoire des États-Unis. Lorsqu’elles seront opérationnelles, les fabs emploieront des milliers de personnes et produiront environ 600 000 wafers par an.

Cette décision représente un changement important dans l’état d’esprit de la direction de TSMC, qui a traditionnellement été réticente à établir des installations de fabrication de puces aux États-Unis. L’une des raisons est liée à la politique de Taïwan consistant à conserver localement ses technologies les plus avancées, même s’il construit des bras de fabrication externes pour une chaîne d’approvisionnement mondiale plus résiliente.

Une autre raison est liée au coût : l’installation et l’exploitation d’une usine sur le sol américain coûtent jusqu’à 50 % plus cher qu’à Taïwan. Ensuite, vous devrez vous procurer des matériaux tels que des métaux de terres rares et du néon de qualité semi-driver, ainsi qu’un approvisionnement régulier en eau pour que l’installation fonctionne à pleine capacité. Et enfin, vous avez besoin de beaucoup de main-d’œuvre qualifiée (et bon marché), ce qui est plus facile à trouver en Asie qu’en Amérique du Nord et même en Europe.

Naturellement, cela indique que TSMC aura des coûts supplémentaires aux États-Unis qui se traduiront par des prix plus élevés pour les plaquettes fabriquées en Arizona par rapport à celles fabriquées à Taïwan. Certains initiés de l’industrie estiment que les puces fabriquées en Amérique sur les nœuds de processus N5 et N4 coûteront jusqu’à 30 % de plus que celles fabriquées dans le pays asiatique.

Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui sont plus chers que Taïwan pour les fabricants de puces. Les puces fabriquées sur des technologies de processus plus anciennes et plus matures telles que N28, N22, N16 et N12 dans la version japonaise de TSMC à Kumamoto sont également 10 à 15 % plus chères à fabriquer que des puces similaires fabriquées dans le pays d’origine de l’entreprise.

Tout comme les États-Unis, le Japon cherche à relancer son industrie des semi-conducteurs autrefois dominante. L’année dernière, nous avons appris que les deux pays avaient lancé une branche de recherche et développement conjointe pour les technologies de traitement de classe 2 nm et au-delà.

Pourtant, il est peu probable que cela réduise les coûts des puces fabriquées aux États-Unis, car les fournisseurs de plaquettes subissent des extensions de capacité qui ne peuvent pas suivre les extensions de fonderie de puces de sociétés comme TSMC, Intel et Samsung – qui construisent toutes de nouvelles fabs dans le États-Unis et ailleurs.

De plus, les équipements EUV de pointe d’ASML sont rares et une seule machine coûte jusqu’à 160 millions de dollars, la version de nouvelle génération devant coûter jusqu’à 400 millions de dollars version. Et les coûts de recherche et développement pour les puces fabriquées à l’aide de nœuds de processus plus avancés ont explosé ces dernières années.

Comme Intel et Samsung, TSMC veut couvrir une partie du coût de la mise en place de ses usines en Arizona en utilisant 15 milliards de dollars du pool de financement de la CHIPS Act. Dans le même temps, le fondateur de TSMC, Morris Chang, a exprimé des doutes sur la capacité des États-Unis à stimuler rapidement la fabrication locale en jetant simplement plus d’argent sur le problème. Il pense également que les sanctions contre la Chine ont le potentiel d’augmenter les prix des puces au fil du temps en raison de la fragmentation de l’industrie.

En fin de compte, même si la fabrication de puces est plus chère aux États-Unis, les entreprises aux poches profondes comme Apple seront sans aucun doute heureuses de payer un peu plus pour s’assurer qu’elles ont une chaîne d’approvisionnement diversifiée qui n’est pas sujette aux mêmes problèmes que recadrée en hausse ces dernières années. Et avec une présence aux États-Unis, TSMC achète essentiellement une police d’assurance pour ses opérations aux États-Unis et à Taïwan – une situation gagnant-gagnant.

