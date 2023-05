Mozilla acquiert le service de vérification des révisions Fakespot, l’intégration de Firefox arrive

Qu’est-ce qui vient de se passer? Fakespot offre aux clients un moyen de filtrer les test sur les boutiques en ligne, en découvrant si un test est rédigé par un être humain ou s’il s’agit simplement d’un texte généré non fiable conçu pour promouvoir un produit contrefait de mauvaise qualité. La plate-forme fera désormais partie de Mozilla Firefox, bien qu’elle continue à fonctionner également avec d’autres navigateurs et plates-formes Web.

Le fondateur de Fakespot, Saoud Khalifah, a annoncé que la société vient d’être rachetée par Mozilla, et qu’elle fera bientôt partie d’un navigateur (Firefox) dont la lignée remonte aux origines d’Internet. En tant que partenaire, a déclaré Khalifah, Mozilla partage une mission similaire quant à « ce à quoi devrait ressembler l’avenir d’Internet », la confiance, la confidentialité et la sécurité convergeant pour devenir un élément central des expériences numériques des personnes.

Le service Fakespot est conçu pour utiliser l’intelligence artificielle pour détecter les fausses tests et les escroqueries potentielles, avec le prise en charge des « achats sécurisés » sur Amazon, eBay, Walmart, Bestbuy et de nombreux autres sites de ventes en ligne utilisés par des millions de clients dans le monde. La société fournit des extensions de navigateur pour Firefox et Chrome, à la fois sur les systèmes d’exploitation de bureau et mobiles, qui analyseront ensuite les test sur les produits à la recherche de modèles frauduleux courants.

Les test sur les produits et les évaluations par étoiles peuvent aider les clients à différencier rapidement un produit fiable et de haute qualité d’une « alternative bon marché et peu fiable ou d’un vendeur peu fiable », a déclaré Mozilla. Dans le pire des cas, cependant, les test des utilisateurs sont en fait des tromperies destinées à « gonfler artificiellement les test pour un produit de qualité inférieure ».

Fakespot fournit une réponse potentielle au problème des fausses tests, a déclaré Mozilla, luttant contre les testeurs qui sapent « la fiabilité des systèmes de révision » et nuisent aux clients et aux « vendeurs soucieux de l’éthique ». Fakespot ne travaille pas avec « une armée de ses propres examinateurs examinant les test », souligne encore Mozilla, car le service utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique spécialement formés pour détecter les similitudes entre les test afin de repérer les plus probablement trompeurs.

Mozilla a déclaré que Fakespot devrait être un « ajustement naturel » car la Fondation Firefox s’efforce de promouvoir une approche éthique du développement de l’IA, responsabilisant les personnes et ne les asservissant pas à l’algorithme génératif. Mozilla prévoit d’augmenter l’investissement dans Fakespot, avec des fonctionnalités exclusives qui seront introduites dans Firefox « au fil du temps ».

Le service Fakespot continuera à fonctionner sur tous les principaux navigateurs, offrant une expérience améliorée à ses utilisateurs, a rassuré Mozilla, même s’il y aura des intégrations « uniques » de Fakespot dans Firefox. En 2017, Mozilla a acquis le service de sauvegarde d’articles Pocket pour fournir une intégration plus stricte de l’outil dans son navigateur.

