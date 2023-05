PSA : Vous pouvez acheter un domaine directement depuis l’application Paramètres de l’iPhone

Classez celui-ci sous Aujourd’hui, j’ai appris : Vous pouvez acheter un nom de domaine directement depuis l’application Paramètres sur votre iPhone. Que ce soit pour une petite entreprise ou un site web personnel, avoir son propre domaine offre des avantages significatifs…

Comme nous l’avons expliqué précédemment, il existe un certain nombre d’avantages à posséder votre propre domaine, à la fois pour le site Web et le courrier électronique.

Pour commencer, si vous avez une entreprise, cela peut donner l’impression que votre entreprise est plus légitime. Plus important encore, les domaines de messagerie personnalisés vous permettent de « posséder » votre adresse e-mail, offrant une portabilité qui vous permet de la déplacer entre les hôtes de messagerie. Si un hébergeur de messagerie ferme ses portes ou si ses pratiques commerciales ne correspondent plus aux miennes, je peux le déplacer vers n’importe quel hébergeur de mon choix quand je le souhaite. Je pourrais même l’héberger moi-même si je le voulais, mais c’est un tutoriel pour un autre jour.