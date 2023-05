Global Oppo A98 5G apparaît dans Geekbench – Livré avec d’excellentes spécifications de milieu de gamme!

Comme indiqué précédemment, Oppo travaille depuis un certain temps sur un tout nouveau smartphone de milieu de gamme. Nommé Oppo A98 5g, le smartphone a commencé à faire des tours dans l’intérêt. Et la semaine dernière, le téléphone a fait ses débuts sur Geekbench, mettant en valeur ses excellentes performances de milieu de gamme.

Avant d’en arriver aux scores et aux spécifications, vous devez savoir que le smartphone serait une version renommée d’Oppo A1 5G. Cela indique que l’Oppo A98 5G fera probablement ses débuts à environ 290 $, étant donné que la version chinoise a coûté 1999 yuans. Et pour le prix, comme la version chinoise, la variante Global a beaucoup à offrir.

Caractéristiques Oppo A98 confirmées par la liste Geekbench

Selon le site Web Geekbench, l’Oppo A98 5G comportera un SoC Qualcomm Snapdragon 695. Comme vous le savez peut-être, il s’agit d’un SoC de milieu de gamme qui comprend 8 cœurs Kryo 660 divisés en deux clusters. L’A98 semble fonctionner avec une bonne vitesse d’horloge, qui culmine à 2,21 GHz.

Pour cette raison, vous pouvez vous attendre à ce qu’il fonctionne très bien dans les applications quotidiennes. Les performances de jeu devraient également être correctes, compte tenu du fait que le chipset se couple avec un GPU Adreno 619. Par ailleurs, Geekbench a répertorié l’Oppo A98 5G avec 8 Go de RAM et Android 13.

Mais qu’en est-il du score ? Eh bien, l’Oppo A98 5G est à égalité avec les autres téléphones Snapdragon 695, dont le OnePlus Nord CE 3 Lite récemment sorti. Il a atteint 899 dans le test monocœur et 2114 dans le test multicœur.

En plus de cela, l’Oppo A98 serait doté d’un écran FHD+ de 6,7 pouces. Le panneau arbore un rapport d’aspect de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En ce qui concerne les appareils photo, le téléphone sera doté d’un capteur principal de 64MP à l’arrière avec des capteurs de profondeur et macro de 2MP. Et pour les selfies, il embarquera un capteur 32MP logé dans une découpe perforée.

