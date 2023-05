Huawei et les interdictions de TikTok ne sont que le début de la censure [Opinion]

Les États-Unis ont récemment interdit à tous les responsables d’utiliser TikTok sur leurs téléphones. Cela a été suivi par son interdiction dans certaines universités et écoles. Le résultat est de bloquer les réseaux WiFi locaux d’accéder au service et à son site Web. La censure américaine de TikTok conduit-elle à un plus grand gâchis ?

L’interdiction américaine de TikTok est-elle probable?

Cette saga a commencé en 2020. Trump a déclaré que TikTok serait interdit si sa division américaine ne passait pas sous leur contrôle. A cette époque, Trump a proposé que ByteDance, la société mère de TikTok, soit rachetée par une société américaine.

Il y avait quelques idées que l’acheteur devrait être Microsoft ou Oracle, mais les deux n’ont montré aucun intérêt pour un tel accord. En fin de compte, ces entreprises font des affaires complètement différentes.

Finalement, la censure américaine de TikTok a été arrêtée sans explication. Quelques années plus tard, cependant, il est réapparu. Maintenant, l’administration de Biden a continué là où Trump s’est arrêté. Le nouveau projet de loi relance le processus Les deux partis au Congrès américain ont convenu de pousser plus durement les services étrangers en général.

Le tout est emballé dans une enveloppe de « sécurité nationale » appelée RESTRICT (Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology).

L’interdiction américaine de TikTok affectera-t-elle d’autres applications ?

Si cela passe et que Biden le signe dans la loi, l’administration américaine peut déclarer toute « candidature étrangère » indésirable. En bref, cela leur permet d’ordonner à Google et Apple de supprimer toute application de leurs stores si elle est marquée comme mentionnée.

Les États-Unis soutiennent que TikTok collecte les données des utilisateurs et les envoie en Chine. Ce serait une bonne raison pour la censure américaine de TikTok, mais ils n’ont toujours fourni aucune preuve. Mais bon, Google et Facebook ne font-ils pas la même chose ? Collecter des données d’utilisateurs d’autres pays et les renvoyer aux États-Unis. Curieusement, ils ne le cachent même pas.

Pour être juste, Google et Facebook sont interdits en Chine de la même manière. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce n’est pas le cas avec Apple et Microsoft ? La réponse simple est que ces deux derniers ne basent pas leur activité sur la collecte de données.

En quoi la censure américaine de TikTok ressemble-t-elle à l’interdiction de Huawei ?

En ce qui concerne Huawei, après quatre ans, nous attendons toujours des preuves d’espionnage présumé. À l’époque, la campagne contre les fabricants chinois de smartphones et d’infrastructures était très intense, et une grande partie des fausses nouvelles était diffusée dans les médias. Un exemple notoire est l’article de Bloomberg sur une porte dérobée dans l’équipement de Huawei qui a été trouvée dans le réseau de Vodafone en Italie. Vodafone lui-même a immédiatement nié ces affirmations, mais Bloomberg ne l’a jamais publié, et il a continué à booster cet article sur Facebook pendant quelques jours de plus.

Pendant ce temps, le PDG de Bytedance a récemment témoigné au Congrès. Il a été bombardé de nombreuses questions stupides, dont l’une était « Est-ce que TikTok a accès à son réseau WiFi ». Le témoignage a montré qu’aucune preuve de l’envoi de données d’utilisateurs américains en Chine n’a encore été fournie. Pourtant, la diatribe continue. La censure américaine de TikTok est encore très probable.

Apparemment, il ne s’agit plus seulement de TikTok. Toutes les plates-formes existantes et futures que l’administration américaine pourrait considérer comme indésirables pourraient partager le sort de TiTok. Étant donné qu’il s’agit d’un projet de loi bipartite, toute bagarre devant le tribunal est peu probable. Ici, nous pouvons établir un parallèle avec l’interdiction de Huawei, qui a été mise en œuvre en vertu de la « loi sur la sécurité nationale ». Celui-ci ne peut pratiquement pas être combattu devant un tribunal non plus.

Cette « menace pour la sécurité nationale » ne serait pas si grave si le projet de loi n’avait pas proposé d’interdire toutes les applications que le gouvernement marque comme une menace. Cela leur donne la possibilité de décider ce qui est acceptable ou non. Et après? Ministère de la Vérité ? La censure américaine de TikTok me rappelle évidemment Orwell.

La censure américaine de TikTok pourrait-elle nuire à la technologie ?

Nous devons donc nous demander : la censure américaine de TikTok et les interdictions de Huawei conduisent-elles à une guerre technologique beaucoup plus intense ?

Un autre fait intéressant est que les États-Unis obligent de nombreux pays européens à suivre leur chemin. Nous avons déjà vu des événements similaires avec Huawei lorsque le Royaume-Uni a imposé l’interdiction. Maintenant, certains États membres de l’UE considèrent également la même chose.

Nous devons également tenir compte de la guerre commerciale en cours. À mon avis, ce n’est qu’une question de temps avant que la guerre commerciale ne s’étende. Cela pourrait également conduire à un plus grand désordre.

Le pire dans cette histoire pourrait être qu’il est très probable que l’interdiction de Huawei et la censure de TikTok nuiront au monde de la technologie plus que nous ne le pensons.

