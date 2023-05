Apple publie watchOS 9.5 et tvOS 16.5 beta 4 aux développeurs [U: Public Beta]

Apple a publié mardi les quatrièmes versions bêta de watchOS 9.5 et tvOS 16.5 aux développeurs. Les mises à jour interviennent après qu’Apple a commencé à tester les nouvelles versions bêta le mois dernier. Continuez à lire pendant que nous détaillons les nouveautés de ces mises à jour.

Mise à jour : Apple déploie désormais les mêmes mises à jour pour les bêta-testeurs publics.

Voici les mises à jour publiées aujourd’hui :

watchOS 9.5 bêta 4, numéro de version : 20T5560a

tvOS 16.5 beta 4, numéro de build : 20L5559a

macOS Monterey 12.6.6 bêta, numéro de build : 21G644

Quoi de neuf avec watchOS 9.5 et tvOS 16.5 beta ?

Avec tvOS 16.5 beta, Apple teste une nouvelle fonctionnalité pour l’application Apple TV sur le décodeur Apple TV 4K : la possibilité de regarder plus d’un jeu à la fois. Multiview permet aux utilisateurs de regarder jusqu’à quatre flux simultanés à la fois. La fonctionnalité est disponible pour les sports en direct diffusés via l’application TV, comme MLB Friday Night Baseball et MLS Season Pass.

Un grand changement à venir avec watchOS 9.5 est le nouveau système d’installation de bêtas qui a été introduit avec iOS 16.4. Les deux systèmes d’exploitation demandent maintenant l’identifiant Apple pour afficher et télécharger les mises à jour bêta du système d’exploitation.

Le système vérifie si le compte est associé à un développeur ou à un utilisateur enregistré dans le programme bêta public. Il affiche ensuite la mise à jour bêta disponible pour ce programme. Avec ce changement, les utilisateurs réguliers ne pourront plus installer les bêtas de développeur, par exemple.

De plus, Apple a également publié une nouvelle version bêta de macOS Monterey 12.6.6, qui n’apporte que des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. On ne sait pas quand ces mises à jour seront disponibles au public.

Vous avez remarqué des changements dans les mises à jour bêta d’aujourd’hui ? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux ou sur Twitter @Netcost-security.fr. Restez à l’écoute pour notre couverture pratique complète avec les nouvelles versions ici même sur Netcost-security.fr aujourd’hui et tout au long de la semaine.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :