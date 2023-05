Trouble in Paradise : fonctionnalités Apple Cash / Apple Card / Apple Pay affectées

Selon la page d’accueil de l’état du système d’Apple le 2 mai 2023, les utilisateurs rencontrent des problèmes avec certains des services financiers de l’entreprise. Apple Pay, Apple Card et Apple Cash font partie des services qui connaissent des pannes. En lisant les commentaires sous le post de 9to5mac qui nous en informait en premier, on peut lire que tous les utilisateurs ne sont pas concernés.

Apple Cash et d’autres services échouent : qu’est-ce qui s’est passé et comment y remédier

Apple a précisé que les utilisateurs peuvent toujours effectuer des achats via ces services et que la panne n’affecte que certaines fonctionnalités. Cela indique que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour les utilisateurs d’Apple Cash ou d’Apple Card. Les achats effectués via ces services ne seront pas affectés. Pire encore, les utilisateurs d’Apple Pay et de Wallet rencontrent également des problèmes. Mais la firme de Cupertino a déclaré qu’elle travaillait sur la question. Le correctif ne devrait donc pas tarder.

Apple Cash : certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités d’Apple Cash. Les achats effectués avec Apple Cash ne seront pas affectés.

Apple Card : certains utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’Apple Card. Les achats effectués avec Apple Card ne seront pas affectés.

Apple Pay et Wallet : les utilisateurs rencontrent un problème avec ce service. Nous étudions ce problème.

Selon Apple, les difficultés ont commencé peu après 10 heures, heure de l’Est, et il n’y a pas de calendrier pour une résolution. Pour le moment, nous (et Apple également) n’avons aucune idée de ce qui a causé la perturbation. Nous ne pouvons même pas dire si le correctif arrivera bientôt. Les utilisateurs ont été priés d’être patients pendant qu’Apple fournit de nouvelles mises à jour sur le fonctionnement de ses services bancaires.

Les erreurs de service sont de plus en plus courantes à mesure que la technologie s’intègre de plus en plus dans la vie quotidienne des gens. Dans certains cas, ces perturbations peuvent avoir un impact financier important, notamment en ce qui concerne les services bancaires et financiers. Mais il faut dire que la plupart des entreprises, y compris Apple, ont mis en place des plans d’urgence pour atténuer l’impact de ces pannes.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine