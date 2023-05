Le waterblock à matrice directe AM5 peut réduire les températures du processeur de plus de 25 ° C

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le célèbre overclockeur der8auer a développé un waterblock personnalisé pour les processeurs Ryzen de la série 7000 d’AMD qui peut réduire considérablement les températures de fonctionnement sous charge et pourrait conduire à des overclocks plus élevés.

Le voyage de der8auer a commencé en supprimant le dissipateur de chaleur intégré (IHS) d’AMD et en le remplaçant par une déclinaison haute performance conçue sur mesure. Lors des tests, cette étape à elle seule a permis une énorme amélioration par rapport à l’IHS d’AMD. Avec un Ryzen 9 7900X overclocké à 5 GHz à 1,30 V, les températures ont culminé à environ 90 °C avec un refroidisseur de liquide AIO de 280 mm. Avec le dissipateur de chaleur personnalisé, les températures ont chuté en moyenne de 12 à 14 °C.

Les températures ont encore chuté lors du passage au refroidisseur Mycro Direct-Die RGB. À pleine charge en utilisant le même système et les mêmes paramètres, le bloc de der8aur a atteint environ 62-63C.

Le refroidissement direct du processeur n’est pas nouveau. Pendant une période au début des années 2000, AMD a livré certains de ses processeurs Athlon sans dissipateurs de chaleur intégrés. La plupart des dissipateurs thermiques à l’époque utilisaient des supports de montage qui devaient être physiquement clipsés en place, et la pression inégale que cela créait pouvait facilement fissurer ou ébrécher la matrice fragile du processeur.

Les cales de processeur conçues pour atténuer les dommages ont finalement trouvé leur chemin sur le marché, mais leur efficacité a été aléatoire. Je me souviens d’avoir tué au moins une puce de cette façon, et j’en ai également frit une autre en essayant d’overclocker en utilisant la méthode de déverrouillage du crayon.

De nos jours, les processeurs sont livrés avec des dissipateurs de chaleur intégrés en partie pour empêcher les utilisateurs finaux de détruire accidentellement les puces. Cependant, comme der8auer et d’autres l’ont souligné à maintes reprises, ces solutions d’usine ne sont pas très efficaces et laissent beaucoup de capacité de refroidissement sur la table.

der8auer a déclaré que le dissipateur de chaleur et le bloc sont déjà en production. Comptez environ 40-50 euros pour le dissipateur de chaleur performant, environ 100 euros pour le waterblock non RVB, et 130-140 euros pour une version avec éclairage intégré.

Mis à part le coût, vous devrez également accepter les risques liés à la suppression de votre processeur (comme la perte de votre garantie). Cependant, si le refroidissement de premier ordre figure en bonne place sur votre liste de priorités, cela semble être un moyen de bonne foi d’y arriver.

