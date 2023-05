Microsoft travaille sur un silicium basé sur Arm personnalisé pour les PC

Pourquoi c’est important : des entreprises comme Amazon, Facebook, Google et d’autres travaillent sur du silicium personnalisé, ce qui peut leur faire économiser beaucoup d’argent à long terme tout en réduisant leur dépendance à l’égard du hardware standard. Microsoft s’intéresse principalement à la construction de puces capables d’accélérer la formation et l’inférence de l’intelligence artificielle, mais le géant de Redmond pourrait également travailler sur un SoC basé sur Arm pour les Surface PC.

Microsoft travaille depuis des années sur du silicium personnalisé pour le centre de données. Récemment, nous avons appris que la société progressait dans le développement d’une unité de traitement neuronal personnalisée pour ses besoins en IA, car des services comme ChatGPT sont notoirement coûteux à exploiter. La puce mystérieuse – nom de code « Athena » – est le dernier exemple d’entreprises qui empruntent la voie du silicium personnalisé pour réduire le besoin d’acquérir du hardware standard pour leurs besoins.

Cependant, les ambitions du géant de Redmond ne se limitent pas aux puces de qualité serveur. Selon un rapport de Windows Latest, la société cherche à développer une équipe dédiée à la création d’un chipset personnalisé basé sur Arm pour les produits Surface. La publication a repéré plusieurs offres d’emploi qui fournissent des indices sur les plans de Microsoft pour ce nouveau silicium.

Certaines des listes ont depuis été supprimées, mais elles révèlent que l’équipe Microsoft Silicon recherche des ingénieurs seniors spécialisés dans des domaines tels que les systèmes sur puce (SoC), les architectures CPU et GPU hautes performances, les nœuds de processus avancés et les technologies d’emballage de puces, et le développement du firmware. Une liste suggère que l’équipe sera chargée de développer du silicium pour Surface, Xbox, HoloLens et Azure.

Naturellement, cela a suscité des spéculations selon lesquelles Microsoft souhaite reproduire le succès d’Apple avec les chipsets de la série M, qui offrent d’excellentes performances par watt. Cependant, Microsoft est une entreprise différente qui évite l’intégration verticale en faveur de la culture d’un écosystème hardware riche où les appareils sont construits à l’aide de versions de plusieurs fournisseurs comme AMD, Intel, NVIDIA et Qualcomm.

Pour l’instant, Microsoft a un accord d’exclusivité avec Qualcomm en ce qui concerne les chipsets basés sur Arm, c’est pourquoi nous n’avons vu que des produits Windows on Arm alimentés par des chipsets Snapdragon. Dans le cas de la Surface Pro 9, il existe une version avec un chipset Snapdragon SQ3 qui n’est pas aussi rapide que chère.

MediaTek prévoit d’entrer sur le marché des PC Windows on Arm dans les années à venir, et il semble que le très attendu concurrent Apple Silicon de Qualcomm basé sur la conception Phoenix de Nuvia ne sera pas là avant 2024 au plus tôt. Et cela suppose qu’Arm ne soit pas en mesure d’obtenir une injonction contre Qualcomm concernant les droits de licence pour les technologies qui sous-tendent le travail de Nuvia.

Si quoi que ce soit, il semble que Microsoft ait du pain sur la planche. Le développement de hardware prend du temps et comporte un risque financier énorme, tandis que les développeurs de logiciels ne se précipitent pas vraiment pour porter leurs applications et jeux x86 sur Arm. De plus, le géant de Redmond a des priorités plus importantes telles que la réécriture du code Windows principal dans Rust pour de meilleures performances et une meilleure sécurité, ainsi que pour rendre le système d’exploitation plus modulaire.

