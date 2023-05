VLC pour iPhone ajoute l’application CarPlay, la prise en charge du transfert, etc.

VLC, le populaire lecteur multimédia open source, est désormais disponible via la plate-forme CarPlay d’Apple pour la première fois. La nouvelle application VLC sur CarPlay vous donne un accès facile à vos fichiers audio pendant la conduite, plutôt que de compter sur l’utilisation de l’application iPhone au volant.

La nouvelle version de VLC est déployée aujourd’hui via l’App Store. La version CarPlay de l’application fonctionne comme vous vous y attendez, affichant votre bibliothèque de contenu et la possibilité de diffuser à partir de sources réseau, de créer et de gérer des listes de lecture, etc.

En plus de la nouvelle application CarPlay, la mise à jour apporte un certain nombre d’autres modifications, notamment une toute nouvelle interface utilisateur de lecture audio et des améliorations pour l’affichage du contenu de votre bibliothèque.

Ajouter une nouvelle interface utilisateur de lecture audio

Ajouter la prise en charge de CarPlay

Ajouter des vues d’artistes, d’albums et d’épisodes à la médiathèque

Ajouter plus d’options pour trier la médiathèque

Ajouter la prise en charge des signets

Ajouter un moyen de nous contacter via la boîte de dialogue À propos

Améliorer l’algorithme de lecture aléatoire pour la lecture

Indiquez les médias en cours de lecture dans la bibliothèque

Mise à jour majeure de la gestion des événements internes

Il convient également de noter pour les utilisateurs d’Apple que cette version de VLC ajoute la prise en charge de Handoff, permettant aux utilisateurs de basculer facilement entre l’utilisation de l’application VLC sur leur iPhone, iPad et Mac.

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application VLC depuis l’App Store. C’est l’une des mises à jour les plus notables de VLC depuis un certain temps, en particulier pour les utilisateurs d’Apple.

