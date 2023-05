Les passionnés de technologie se réjouissent : le Motorola Moto Edge+ (2023) est enfin là !

Motorola a dévoilé un téléphone phare pour le marché américain, le Moto Edge+ (2023). Il est livré avec le dernier moteur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et un écran avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Quoi de mieux, il vient pour un prix beaucoup plus bas. Ce combiné sera en concurrence avec le Pixel 7 Pro, le Galaxy S23 Ultra et l’iPhone 14 Pro Max.

Points forts de Moto Edge+ (2023)

Le Moto Edge+ (2023) semble être la version globale du Moto Edge 40 Pro. Mais il y a une différence notable : l’Edge+ dispose d’une énorme batterie de 5 100 mAh par rapport à la batterie de 4 600 mAh de l’Edge 40 Pro. En d’autres termes, le Moto Edge + (2023) possède la plus grande batterie de tous les produits phares de Moto.

Le Moto Edge + (2023) arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces 1080x2400px avec un taux de rafraîchissement réglable de 165Hz. Il prend également en charge HDR10+ et Dolby Vision. Il y a une caméra selfie 60MP à l’avant qui peut enregistrer des vidéos 4K.

Le nouveau téléphone a une configuration de caméra phare à l’arrière. L’appareil photo principal 50MP f/1.8 est doté d’un capteur 1/1,55 pouce et d’une stabilisation optique de l’image. À côté se trouve un appareil photo portrait 12MP f/1.6 avec zoom 2x et un capteur 1/2,93 pouces. Le troisième appareil photo est un objectif ultra grand angle 50MP f/2.2 avec autofocus et capacité macro.

Le téléphone prend en charge la charge filaire de 68 W (chargeur inclus), la charge sans fil de 15 W et la charge inversée sans fil de 5 W. À titre de référence, le Moto Edge 40 Pro prend en charge la charge filaire de 125 W.

L’Edge Plus 2023 est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dispose de 8 Go de RAM et est livré avec 256 Go ou 512 Go de stockage. Motorola garantit les mises à niveau du système pendant trois ans et les mises à jour de sécurité pendant quatre ans.

De plus, le Moto Edge + (2023) est IP68 résistant à la poussière et à l’eau et dispose de Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière. À propos, il a un cadre en alliage d’aluminium au milieu.

Prix ​​et disponibilité

Motorola commencera à vendre le Moto Edge + (2023) déverrouillé sur Amazon, Best Buy et Motorola.com le 25 mai. De plus, il sera mis en vente par des opérateurs tels que Boost Mobile, Spectrum Mobile et Consumer Cellular, à partir de 800 $. Au Canada, le téléphone sera disponible sur le site Web de Motorola le 19 mai au prix de 1 300 $CAN.

