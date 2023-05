Pornhub bloque l’accès dans tout l’État : « Nous faisons cela pour protéger la confidentialité des utilisateurs »

L’Utah a adopté une loi sur la vérification de l’âge qui oblige les utilisateurs à se connecter à l’aide de leur carte d’identité. Selon la plateforme, c’est dangereux et par protestation ça bloque tout.

Quiconque dans l’Utah essaie de se connecter à Pornhub sera confronté à un discours de la star du porno Claire DeVille. Dans une courte vidéo, il explique pourquoi la plateforme a été bloquée dans tout l’État. C’est une vieille guerre entre l’Utah et l’industrie des travailleuses du sexe, aujourd’hui vient encore un autre coup porté à ce qui a été défini par les législateurs comme un problème de santé publique : la pornographie.

Une loi sur la vérification de l’âge est entrée en vigueur, elle oblige les plateformes pour adultes à enregistrer un identifiant pour se connecter. Pornhub a désactivé son site en signe de protestation, expliquant que la règle mettait en danger la vie privée des utilisateurs, ne serait pas efficace et dirigerait les gens vers des sites moins sécurisés mais plus libres.

Le message de Porhub

« Comme vous le savez peut-être, vos élus de l’Utah nous demandent de vérifier votre âge avant de vous autoriser à accéder à notre site Web », explique DeVille dans le message vidéo. « Bien que la sécurité et la conformité soient au premier plan de notre mission, donner votre carte d’identité chaque fois que vous souhaitez visiter une plateforme pour adultes n’est pas la solution la plus efficace pour protéger nos utilisateurs et mettra, en fait, les enfants et votre vie privée. »

Non seulement cela, DeVille explique également que cette mesure ne fonctionnerait pas, en fait, elle pourrait pousser les utilisateurs à visiter d’autres sites porno moins sûrs. « Très peu de sites se comparent aux solides mesures de confiance et de sécurité que nous avons actuellement en place. Pour protéger la vie privée des enfants et des utilisateurs, toute législation doit être appliquée contre toutes les plateformes qui offrent du contenu pour adultes. La sécurité de nos utilisateurs est l’une de nos plus grandes préoccupations.

Pour cette raison, la plateforme propose d’utiliser une méthode de vérification intégrée aux appareils, un accès automatique basé sur des limites d’âge. « En attendant qu’une véritable solution soit proposée, nous avons pris la décision difficile de désactiver complètement l’accès à notre site Web de l’Utah. » DeVille invite également à contacter les représentants pour poser des questions sur les solutions de vérification basées sur les appareils qui peuvent rendre Internet plus sûr tout en respectant la vie privée des utilisateurs.

Loi sur la vérification de l’âge de l’Utah

Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a promulgué la loi SB 287 : Âge requis pour visionner de la pornographie en ligne en mars, est entré en vigueur aujourd’hui, le 2 mai. « Une entité commerciale qui, sciemment et intentionnellement, publie ou distribue du matériel préjudiciable aux mineurs sur Internet à partir d’un site Web contenant une partie substantielle de ce matériel sera tenue responsable si l’entité n’utilise pas de méthodes raisonnables pour vérifier l’âge d’un individu qui est essayant d’accéder au matériel », est-il écrit dans le texte de loi.

Parmi les matériels définis comme nocifs pour les mineurs figurent : « les poils pubiens, l’anus, la vulve, les organes génitaux ou les mamelons, les fesses, les rapports sexuels, la masturbation, la sodomie, la bestialité, la copulation orale, la flagellation, les fonctions excrétrices, l’exhibition ou tout autre acte sexuel » . Cette loi est la fille à la fois d’une tendance nationale, déjà en janvier la Louisiane avait approuvé une loi pour l’identification des utilisateurs qui tentaient d’accéder à Pornhub, également suivie par l’Arkansas, mais il y a aussi l’héritage historique de l’Utah. Déjà en 2016, en effet, l’État avait défini la pornographie comme une « crise de santé publique » et « une épidémie qui nuit aux citoyens de l’Utah et à la nation ». En 2021, Cox a également signé une loi demandant aux fabricants de smartphones et d’ordinateurs de insérer des filtres de contenu pour adultes.

