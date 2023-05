Pornhub proteste contre la loi de vérification de l’âge de l’Utah en bloquant l’accès de l’État

Qu’est-ce qui vient de se passer? MindGeek, le propriétaire de plateformes pour adultes telles que Pornhub, a empêché tout le monde dans l’Utah d’accéder à ses sites pour protester contre la loi de vérification de l’âge de l’État qui vient d’entrer en vigueur.

L’Utah lutte contre la pornographie en ligne depuis des années. Il a qualifié la pornographie de crise de santé publique en 2016 et avait précédemment proposé que tous les smartphones et tablettes de l’État bloquent automatiquement la pornographie. Une loi sur la vérification de l’âge a finalement été adoptée en mars, obligeant les utilisateurs visitant des plateformes pour adultes jugées « nuisibles aux mineurs » à vérifier leur âge avant d’être autorisés à y accéder. Axios écrit que toute entreprise qui ne respecte pas la loi sera responsable si elle est poursuivie pour que des mineurs accèdent à son contenu.

Maintenant que la loi est entrée en vigueur, MindGeek a réagi en bloquant toute personne dans l’Utah qui tente d’accéder à Pornhub. Ceux qui ont des adresses IP de l’Utah ne verront qu’une vidéo de l’interprète adulte Cherie DeVille, membre du comité de défense des artistes interprètes adultes, expliquant la raison du blocage.

« Comme vous le savez peut-être, vos élus de l’Utah nous demandent de vérifier votre âge avant de vous autoriser à accéder à notre site Web », déclare DeVille. « Bien que la sécurité et la conformité soient au premier plan de notre mission, donner votre carte d’identité chaque fois que vous souhaitez visiter une plateforme pour adultes n’est pas la solution la plus efficace pour protéger nos utilisateurs et, en fait, mettra les enfants et votre vie privée en danger. «

DeVille ajoute que « la vérification obligatoire de l’âge sans application appropriée » conduit les utilisateurs vers d’autres sites avec moins de mesures de sécurité en place.

La conviction de MindGeek est que la solution la plus efficace pour protéger les enfants est d’identifier les utilisateurs par leurs appareils et de permettre l’accès à du hardware limité en fonction de l’âge sur la base de cette identification. « Jusqu’à ce qu’une véritable solution soit proposée, nous avons pris la décision difficile de désactiver complètement l’accès à notre site Web dans l’Utah », a poursuivi DeVille, avant de demander aux visiteurs de contacter leurs représentants et d’exiger des solutions de vérification basées sur les appareils.

L’Utah n’est pas le seul État à exiger que les sites pour adultes utilisent des systèmes de vérification de l’âge. La Louisiane a adopté un projet de loi similaire plus tôt cette année, et de nombreux autres États ont fait de même. Le sénateur Todd Weiler, R-Woods Cross, a déclaré à FOX 13 News que, comme Pornhub se conformait à des lois similaires ailleurs, il s’attend à ce que MindGeek supprime éventuellement le blocage et se conforme également au projet de loi de l’Utah.

Les nouvelles lois de l’Utah s’étendent également aux entreprises de médias sociaux. À partir du 1er mars de l’année prochaine, les moins de 18 ans auront besoin de l’autorisation d’un parent avant d’ouvrir un compte sur les plateformes de médias sociaux. Les entreprises doivent également permettre aux parents d’accéder aux messages, messages et réponses de leurs enfants ; sont interdits « d’utiliser une conception ou une fonctionnalité qui rend un mineur dépendant de la plate-forme de médias sociaux de l’entreprise ; » et doit empêcher les moins de 18 ans d’utiliser les réseaux sociaux entre 22h30 et 6h30.

