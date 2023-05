Apple publie la mise à jour iOS 16.4.1 (a) Security Response

Une petite mais importante mise à jour est désormais disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Et il vient dans un nouveau style de mise à jour. Pour iPhone, il s’agit de la mise à jour iOS 16.4.1 (a) Security Response et pour l’iPad, il s’agit de la mise à jour iPadOS 16.4.1 (a) Security Response. Il s’agit de la première mise à jour de réponse de sécurité pour iPhone et iPad qui ne comprend que des mises à jour de sécurité et des modifications mineures. Rapid Response Update est très petit et facile à installer.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois aujourd’hui pour les utilisateurs d’iPhone, il provoquait une erreur lors de la tentative d’installation. Il a donné une invite d’erreur indiquant « iOS Security Response 16.4.1 (a) a échoué à la vérification car vous n’êtes plus connecté à Internet ». Mais maintenant, ce problème a été résolu et les utilisateurs peuvent installer la mise à jour de la réponse de sécurité.

La mise à jour de Security Response est également disponible pour les utilisateurs d’iPad 16.4.1 et les utilisateurs de macOS 13.3.1. En parlant de numéro de build, la réponse de sécurité iOS 16.4.1 (a) est fournie avec la build 20E772520a. Oui, le numéro de version de la réponse de sécurité sera répertorié avec la mise à jour principale d’iOS 16.4.1. Cela indique que vous trouverez deux numéros de build lorsque vous vérifierez les versions iOS.

Comme vous pouvez le deviner d’après le nom de la mise à jour, il s’agit d’une mise à jour de sécurité qui inclut des mises à jour de sécurité importantes. Oui pour les mises à jour de sécurité, Apple ne publiera que les mises à jour de réponse de sécurité et non la version complète d’iOS. Cela sera également efficace pour les utilisateurs, car ces mises à jour sont faciles à installer et à désinstaller. Oui, vous pouvez supprimer la mise à jour de la réponse de sécurité si vous le souhaitez en accédant à Paramètres > Général > À propos > Supprimer la réponse de sécurité.

La mise à jour iOS 16.4.1 (a) Security Response est disponible pour les utilisateurs qui utilisent actuellement la mise à jour iOS 16.4.1. Mais si vous êtes sur la version bêta d’iOS 16.5, vous ne recevrez pas la mise à jour. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

