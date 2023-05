Safari d’Apple est à nouveau le deuxième navigateur Web de bureau le plus utilisé au monde

Safari est le navigateur Web d’Apple préinstallé sur tous les Mac, iPhone et iPad. Malgré tout, il a perdu la deuxième place au profit de Microsoft Edge dans le classement des navigateurs Web les plus populaires au monde l’année dernière. Mais de nouvelles données montrent que le navigateur Web d’Apple a de nouveau dépassé Edge et revient à la deuxième place du classement des navigateurs Web de bureau les plus utilisés au monde.

Classement des navigateurs Web de bureau les plus utilisés au monde

Selon Statcounter, qui mesure la popularité des navigateurs Web sur la base de données collectées sur plusieurs sites Web, Safari est à nouveau le deuxième navigateur Web le plus populaire au monde. Plus précisément, 11,87 % des utilisateurs de bureau utilisent régulièrement Safari, tandis que Microsoft Edge se classe désormais au troisième rang avec 11 %.

Sans surprise, Google Chrome reste le navigateur Web de bureau le plus utilisé au monde avec 66,13 % de part de marché. Par rapport aux données Statcounter de 2022, Safari a augmenté de plus de 2 % tandis que Microsoft Edge n’a augmenté que de 1 %. Google Chrome en revanche est resté quasiment au même pourcentage que l’année dernière, ce qui montre que le navigateur n’est guère impacté par ses concurrents.

Voici le classement complet ci-dessous :

GoogleChrome : 66,13 % Safari : 11,87 % Bord Microsoft : 11 % Firefox : 5,65 % Opéra : 3,09 % Internet Explorer : 0,55 %

Safari 16 et ses concurrents

Avec macOS Ventura, Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes à Safari. Cela inclut les notifications push Web, le groupe d’onglets partagés, l’édition de mots de passe forts, le CSS amélioré et les clés de passe – une nouvelle façon de s’authentifier sur les sites Web avec Touch ID sans avoir à créer un mot de passe traditionnel.

Même ainsi, Safari est toujours en retard sur ses concurrents en ce qui concerne la prise en charge de certaines des dernières normes Web, ce qui pousse certaines personnes à télécharger des navigateurs Web alternatifs.

Microsoft, d’autre part, a parié sur les fonctionnalités basées sur l’IA pour pousser le navigateur Web Edge vers plus d’utilisateurs. La société a intégré Bing Search avec ChatGPT et le populaire générateur d’images DALL∙E.

Apple devrait annoncer des mises à jour majeures de Safari en juin lors de la WWDC 2023.

