Top 10 des téléphones mobiles phares d’AnTuTu d’avril 2023

Chaque mois, AnTuTu publie une liste des meilleurs téléphones mobiles phares du marché. Il a publié la liste pour avril 2023 et Asus ROG 7 Pro « tue follement la liste » avec un score moyen de 1 325 814 points. En regardant la liste, cet appareil est bien au-dessus du deuxième Oppo Find X6 Pro. Cependant, nous pouvons également voir que tous les téléphones mobiles de la liste sont livrés avec la même puce, le SoC Snapdragon de 2e génération. Voyons maintenant les 10 meilleurs téléphones mobiles de la liste.

AnTuTu meilleurs téléphones mobiles phares pour avril

1. Asus ROG 7

Au classement, cet appareil marque 1 325 814 points avec la différence de points la plus élevée entre deux appareils consécutifs. Le deuxième, Find X6 Pro, obtient 1 309 873 points. Cela indique que le ROG 7 a plus de 15 000 points d’avance sur l’appareil en deuxième position.

L’Asus ROG Phone 7 est un téléphone mobile de jeu doté de spécifications et de fonctionnalités impressionnantes. Le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 à 3,2 GHz, qui est actuellement le silicium le plus performant pour les téléphones Android. Il est livré avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui en fait une centrale pour les jeux et le multitâche. Le téléphone dispose d’une énorme batterie de 6 000 mAh répartie sur deux cellules, qui peut facilement durer deux jours. Il prend également en charge la charge rapide de 65 W, vous permettant de recharger rapidement la batterie.

Le téléphone dispose d’un écran AMOLED 20,4: 9 de 6,78 pouces avec une résolution de 2448 × 1080 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’écran est certifié HDR10+, offrant une excellente expérience visuelle. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra large de 13 mégapixels et d’un appareil photo macro de 8 mégapixels. La caméra frontale est dotée d’un capteur de 32 mégapixels. Le téléphone prend également en charge l’enregistrement vidéo 8K à 24 ips et l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips ou 30 ips.

L’Asus ROG Phone 7 dispose de deux ports USB-C et d’une prise casque 3,5 mm. Il dispose également d’une béquille pour le poser sur une table et utiliser une manette de jeu Bluetooth. Le téléphone est livré avec le ROG AeroActive Cooler 7, qui se clipse à l’arrière du téléphone et ajoute un ventilateur de refroidissement pour aspirer plus d’air au centre du combiné. L’accessoire dispose également d’une béquille pour le poser sur une table et utiliser une manette de jeu Bluetooth.

2. OPPO Trouver X6 Pro

Cet appareil marque 1 309 873 points. L’OPPO Find X6 Pro est un téléphone portable robuste doté de spécifications et de fonctionnalités impressionnantes. Le téléphone est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 2 et est livré avec 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il dispose également d’une grande batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W, ce qui en fait l’un des smartphones les plus rapides du marché. Le téléphone fonctionne sur ColorOS 13, qui est basé sur Android 13.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’OPPO Find X6 Pro est son système de caméra. Le téléphone est doté d’un énorme capteur d’appareil photo de type 1 pouce, qui est le plus grand capteur jamais utilisé dans un smartphone. L’appareil photo principal utilise le capteur IMX989 de 50 mégapixels de type 1 pouce de Sony, et le téléphone dispose également d’un téléobjectif secondaire et d’un appareil photo ultra large. L’écran OLED de 6,82 pouces du téléphone a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2500 nits, ce qui en fait l’un des écrans de smartphone les plus lumineux disponibles. Le téléphone a également un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

3. Nubie Rouge Magique 8 Pro+

Cet appareil marque 1 308 918 points. Le Nubia Red Magic 8 Pro+ est un téléphone mobile de jeu puissant doté de caractéristiques impressionnantes. Il dispose d’un écran True Full AMOLED de 6,8 pouces qui est parfait pour les jeux, avec un taux d’échantillonnage tactile de 960 Hz qui assure un gameplay fluide et réactif. Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui est une puce phare qui peut gérer n’importe quel jeu que vous lui lancez. L’appareil fonctionne sur Red Magic OS 6.0, qui est basé sur Android 13.

Le Nubia Red Magic 8 Pro+ dispose d’un appareil photo de 8190 x 6120 pixels qui peut filmer des vidéos de 3840 x 2160 pixels à 30 ips. Le téléphone dispose d’une batterie Li-Polymer de 5000 mAh qui peut durer toute la journée avec une seule charge. Il prend également en charge une charge rapide de 65 W, ce qui indique que vous pouvez rapidement charger le téléphone et reprendre le jeu.

L’appareil dispose d’un système de refroidissement ICE 11.0 qui maintient le téléphone au frais pendant les longues sessions de jeu. Il dispose également d’une fonction d’espace de jeu qui optimise les performances du téléphone pour les jeux. Le téléphone dispose d’un emplacement pour carte nano-SIM et prend en charge le Wi-Fi a, b, g, n.

Cet appareil est un excellent smartphone de jeu qui offre des spécifications impressionnantes. Son chipset puissant, sa grande batterie et son écran réactif le rendent parfait pour les jeux. L’appareil photo, le système de refroidissement et la fonction d’espace de jeu du téléphone en font un excellent appareil polyvalent qui peut également être utilisé pour les tâches quotidiennes.

4. OnePlus 11

Cet appareil marque 1 303 761 points. Le OnePlus 11 est livré avec un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz. Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et est livré avec 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un objectif f1.8 et une stabilisation d’image optique, d’un jeu de tir ultra large de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 32 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Le OnePlus 11 dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge filaire de 80 W et 100 W à l’international. Le téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil, ce qui est un inconvénient.

Le OnePlus 11 a un design épuré et se décline en deux couleurs, noir et vert. C’est un artiste puissant et tourne en rond autour de la plupart des téléphones lorsqu’il s’agit de charger. Le téléphone est disponible en deux variantes, 8 Go/128 Go et 16 Go/256 Go, et coûte respectivement 699 $ et 799 $. Le OnePlus 11 est un excellent téléphone qui offre de nombreuses raisons de se passionner, de son design élégant et rafraîchi à son processeur extrêmement puissant et à ses capacités de charge rapide. Cependant, il est insuffisant dans certains domaines, tels que le manque de charge sans fil et la faible résistance à l’eau.

5. Vivo X90 Pro+

Cet appareil marque 1 301 223 points. Le Vivo X90 Pro+ est doté d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels, qui offre une expérience visuelle époustouflante. Le téléphone mobile est alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui est associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, ce qui en fait une centrale pour le multitâche et le stockage. L’appareil est livré avec une batterie de 4700 mAh qui prend en charge une charge rapide filaire de 80 W et une charge rapide sans fil de 50 W. Cela garantira que l’appareil se charge rapidement et efficacement.

Le Vivo X90 Pro+ est également un appareil axé sur la photographie, avec un partenariat d’appareil photo avec Zeiss, un pionnier de la photographie optique. L’appareil dispose d’une configuration à trois caméras, comprenant une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels. Le système de caméra est capable de capturer de superbes photos et vidéos, ce qui en fait une excellente option pour les amateurs de photographie mobile.

En termes d’autres fonctionnalités, le Vivo X90 Pro + comprend un capteur d’empreintes digitales à l’écran, une connectivité 5G et fonctionne sur Android 13 avec Funtouch OS 13. L’appareil a également un design élégant et élégant, avec des bords incurvés et un poids de 214,85 grammes .

6. iQOO 11 Pro

Cet appareil marque 1 298 225 points. L’iQOO 11 Pro est un téléphone mobile puissant doté de spécifications et de fonctionnalités impressionnantes. Il est équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui offre d’excellentes performances et vitesse. Le téléphone est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Malheureusement, il n’y a pas d’emplacement pour carte SD pour un stockage extensible.

L’iQOO 11 Pro dispose d’un grand écran E6 AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels et une profondeur de couleur de 30 bits. L’écran est lumineux et dynamique, ce qui le rend parfait pour regarder des vidéos et jouer à des jeux.

Le téléphone dispose d’une caméra arrière 8190 x 6144 qui prend de superbes photos et vidéos. L’appareil photo est livré avec des fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image, la mise au point automatique à détection de phase et le flash LED. La caméra frontale est de 32 MP, ce qui est parfait pour prendre des selfies et passer des appels vidéo.

L’iQOO 11 Pro dispose d’une batterie de 4700 mAh qui offre une excellente autonomie. Le téléphone prend également en charge la charge rapide, ce qui indique que vous pouvez recharger votre téléphone rapidement lorsque vous en avez besoin. Les autres fonctionnalités de l’iQOO 11 Pro incluent le système d’exploitation Android 13, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS et l’USB Type-C. Le téléphone utilise également un capteur d’empreintes digitales, qui offre une couche de sécurité supplémentaire.

7. Xiaomi 13 Ultra

Cet appareil marque 1 294 396 points. Xiaomi 13 Ultra est une nouvelle référence pour la photographie sur smartphone, avec son système de caméra quadruple qui comprend un appareil photo principal de 50,3 MP, un téléobjectif périscope de 50MP, un téléobjectif de 50MP et un appareil photo ultra large de 50MP f/1,8. Le téléphone dispose d’un écran OLED de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une résolution de 3200 x 1440. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui est le chipset 2023 de choix pour la plupart des OEM Android. Le modèle de base comprend 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais vous pouvez passer à 16 Go de RAM et 1 To de RAM1. Le téléphone dispose également de la RAM LPDDR5X, du stockage UFS 4.0 et de la technologie Loop Liquidcool.

Pour garder ses lumières allumées, il y a une batterie de 5000 mAh qui peut se recharger rapidement jusqu’à 90 W avec un fil ou 50 W sans fil. Il a également un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le téléphone fonctionne sous Android 13 (MIUI 14).

8. iQOO 11

Cet appareil marque 1 287 849 points. L’iQOO 11 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui offre des performances ultra-rapides et des capacités multitâches fluides. Le téléphone est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0, ce qui garantit aux utilisateurs suffisamment d’espace pour stocker leurs fichiers et applications. Malheureusement, il n’y a pas d’emplacement pour carte SD pour un stockage extensible.

L’iQOO 11 dispose d’un écran de 6,78 pouces qui offre une résolution de 1080 x 2400 pixels. L’écran est lumineux et dynamique, et il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui le rend idéal pour les jeux et regarder des vidéos. Sous le capot, on retrouve une batterie Li-Po de 5000 mAh, qui offre une excellente autonomie et supporte une charge rapide de 120W.

L’iQOO 11 dispose d’une triple configuration de caméra à l’arrière, qui comprend un objectif large de 50MP, un téléobjectif de 13MP et un objectif ultra-large de 8MP. Le système de caméra est capable de capturer de superbes photos et vidéos, et il est livré avec des fonctionnalités telles que le mode nuit, le mode portrait, etc. À l’avant, il y a un appareil photo 16MP qui prend de superbes selfies.

Les autres fonctionnalités de l’iQOO 11 incluent les ports USB-C, le système d’exploitation Android 13, FunTouch13, etc. Dans l’ensemble, l’iQOO 11 est un excellent smartphone qui offre des spécifications et des fonctionnalités haut de gamme, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs et les utilisateurs expérimentés.

9. Meizu 20 Pro

Cet appareil marque 1 287 104 points. Le Meizu 20 Pro est livré avec un écran E6 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels et une profondeur de couleur de 30 bits. Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui offre d’excellentes performances et vitesse. Il dispose d’une batterie massive de 5000 mAh qui prend en charge une charge filaire de 80 W. Le téléphone fonctionne sur FlyMe 10 OS, qui est basé sur Android 12.

Le Meizu 20 Pro dispose d’un appareil photo principal de 50MP qui peut capturer de superbes photos et vidéos avec une résolution de 7680 x 4320 pixels. L’appareil photo dispose également d’une stabilisation optique de l’image, d’une mise au point automatique à détection de phase et d’un flash à double LED1. Le téléphone dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne, ce qui offre suffisamment d’espace pour stocker des fichiers, des photos et des vidéos.

Les autres fonctionnalités du Meizu 20 Pro incluent Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC et un port USB Type-C. Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré pour plus de sécurité. Le Meizu 20 Pro est disponible en trois couleurs : noir, blanc et bleu.

10. Redmi K60 Pro

Cet appareil marque 1 278 447 points. Le Redmi K60 Pro dispose d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1440 x 3200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est certifié HDR10+ et a une luminosité maximale de 1400 nits. Sous le capot, le téléphone est alimenté par un chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2, qui est couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le téléphone fonctionne sur MIUI 14 basé sur Android 13.

Le Redmi K60 Pro a une configuration triple caméra à l’arrière. Il comprend un capteur principal de 54 MP, un capteur ultra large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Le capteur principal a une ouverture de f/1,9, une taille de capteur de 1/1,49″ et un OIS. L’appareil photo peut enregistrer des vidéos 8K à 24 ips, des vidéos 4K à 30/60 ips et des vidéos 1080p à 30/60/120/240/960 ips. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo selfie de 20 mégapixels.

Le téléphone est livré avec une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 120 W et une charge sans fil de 30 W. Le Redmi K60 Pro dispose également d’un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, du Wi-Fi 6e, du Bluetooth 5.2, du NFC et d’un port USB Type-C. Le téléphone pèse 201 g ou 205 g selon la variante et dispose d’un emplacement double SIM.

