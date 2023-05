Le kit d’armure imprimé en 3D peut protéger votre carte vintage 3Dfx Voodoo2 contre les dommages physiques.

En un mot : les premières cartes vidéo n’offraient pas beaucoup de protection physique contre les mauvaises manipulations ou les dommages accidentels subis pendant le stockage. Si vous avez encore un vieux 3Dfx Voodoo2, il existe maintenant une solution qui peut protéger les cartes vintage de tels périls.

Jeff Chen a conçu un ensemble d’armures pour protéger divers composants présents sur les cartes graphiques 3Dfx Voodoo2. La coque est entièrement imprimable en 3D et peut être téléchargée sur Printables.com. Chen note qu’il a rencontré quatre déclinaisons du Voodoo2 à ce jour et que sa conception est compatible avec les deux modèles les plus courants.

Les déclinaisons incompatibles connues incluent celles de STB Systems, Quantum3D et l’assistant de jeu de Micro Conversions. Certains autres modèles rares pourraient également avoir des problèmes, a-t-il ajouté.

Chen a déclaré qu’il avait conçu le protecteur parce qu’il avait vu trop de cartes Voodoo2 avec des composants manquants ou des broches écrasées. Le kit d’armure permet toujours l’utilisation de dissipateurs thermiques de 30 mm x 30 mm sur les puces principales et ne devrait pas interférer avec le slot PCI de votre ordinateur. Il peut également ajouter une touche de couleur à votre construction, bien que cela n’ait pas d’importance si vous jouez sur une boîte beige rétro ou un boîtier sans fenêtre.

Un jeu de quatre vis et écrous hexagonaux M2 / 6 mm sera également nécessaire pour l’installation. Ceux-ci peuvent être récupérés à bas prix en ligne ou dans votre quincaillerie locale si vous n’en avez pas déjà sous la main. Vous aurez également besoin d’une imprimante 3D de grande taille pour terminer le travail, alors assurez-vous que la vôtre est suffisamment grande au préalable.

Le jeu rétro est énorme de nos jours, car ceux d’un certain âge cherchent à revivre certains de leurs titres préférés d’antan. Les émulateurs et les remakes sont un moyen facile de plonger vos orteils dans l’eau, mais pour la meilleure expérience, rien ne vaut de jouer sur du hardware d’origine. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de mettre la main sur des composants vintage et les prix ne font qu’augmenter. Dans certains cas, il peut être préférable de modifier votre chemin vers la compatibilité.

