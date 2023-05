Huawei nova 11i avec HarmonyOS lancé hors de Chine

Depuis le lancement du premier téléphone mobile HarmonyOS, ce système n’a pratiquement pas franchi les côtes de la Chine. Alors que de nombreux fans de Huawei attendent l’arrivée de ce système hors de Chine, l’entreprise semble avancer lentement. Cependant, il y a un aperçu de l’espoir que le système HarmonyOS quittera la Chine. Après le lancement officiel de la série Huawei nova 11, la société a discrètement lancé le Huawei nova 11i en Afrique du Sud. En ce qui concerne les spécifications de cet appareil, il n’y a pas trop de surprises.

Selon les rapports officiels, le Huawei nova 11i est livré avec un écran LCD de 6,8 pouces avec une résolution de 2388 x 1080 pixels. Cet appareil prend également en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, cet appareil embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le téléphone mobile prend également en charge l’extension de carte SD pour plus d’espace de stockage. Pour garder ses lumières allumées, cet appareil dispose d’une énorme batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 40 W. Dans le département de la caméra, cet appareil est livré avec un tireur selfie 16MP. À l’arrière, il dispose d’un appareil photo principal de 48 MP ainsi que d’un objectif de profondeur de champ de 2 MP.

Maintenant, à la fin logicielle que nous devions attendre, le Huawei nova 11i fonctionne sur le système EMUI 13. Cependant, Huawei affirme que le système EMUI est désormais basé sur HarmonyOS. Ce système est livré avec des fonctionnalités Harmony, notamment des gestes coulissants, des dossiers volumineux, l’empilement de widgets, un hyperterminal, un hyperstockage, un partage d’écran croisé, etc.

En termes de prix, le Huawei nova 11i propose deux options de couleur. Ces options incluent le noir ciel et le vert menthe. Le prix de la nova 11i est de 320 $.

Huawei nova 11i tous les détails

Le Huawei nova 11i est l’un des rares téléphones mobiles équipés d’un système HarmonyOS en dehors de la Chine. Cet appareil possède des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un écran HUAWEI FullView de 6,8 pouces, un stockage de 128 Go et des capacités de photographie haute résolution de 48 MP. Le téléphone est conçu pour être inspirant et fait partie de la série nova. L’une des caractéristiques les plus remarquables du Huawei nova 11i est sa grande batterie de 5000 mAh, qui n’est pas amovible. Le retrait de la batterie peut endommager l’appareil, et pour remplacer ou réparer la batterie, vous devez vous rendre dans un centre de service HUAWEI agréé.

Conception Huawei nova 11i

Le Huawei nova 11i est un téléphone élégant et élégant conçu pour impressionner. Son écran HUAWEI FullView de 6,8 pouces offre une expérience visuelle immersive, ce qui le rend parfait pour diffuser des vidéos ou jouer à des jeux. Le stockage de 128 Go du téléphone garantit que les utilisateurs disposent de suffisamment d’espace pour stocker leurs applications, photos et vidéos préférées. L’appareil photo haute résolution de 48 mégapixels est parfait pour capturer de superbes photos et vidéos, et les différents modes d’appareil photo du téléphone facilitent la prise de photos de qualité professionnelle.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Huawei nova 11i est sa grande batterie de 5000 mAh. Cette batterie offre aux utilisateurs une autonomie longue durée, ce qui la rend parfaite pour ceux qui sont toujours en déplacement. Le téléphone prend également en charge la charge ultra-rapide 10 V/4 A, ce qui indique que les utilisateurs peuvent rapidement recharger leur téléphone et recommencer à l’utiliser en un rien de temps. Le câble et le chargeur HUAWEI SuperCharge sont nécessaires pour cette fonctionnalité, mais ils sont inclus dans le package.

Câble Huawei SuperCharge

Le téléphone prend en charge la charge ultra-rapide 10V/4A et est compatible avec 10V/2,25A ou 9V/2A et 5V/2A. Le câble et le chargeur HUAWEI SuperCharge sont nécessaires pour cette fonction. De plus, le téléphone est livré avec un modèle SIM unique : MAO-LX9 (modèle SIM unique) et prend en charge 4G LTE FDD : Bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B20/B28/B66/B264G LTE TDD : Bandes B38/B40/B41. Cela indique que les utilisateurs peuvent profiter d’une connectivité Internet rapide et fiable, où qu’ils se trouvent. Le téléphone prend également en charge divers formats audio et vidéo, notamment mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, * .flac et *.mkv. Cela permet aux utilisateurs de profiter facilement de leur musique et de leurs vidéos préférées lors de leurs déplacements.

Le forfait comprend un téléphone (batterie intégrée) × 1, un chargeur × 1, un câble USB Type-C × 1, un étui transparent flexible × 1 et un guide de démarrage rapide × 1.

Derniers mots

Le Huawei nova 11i est un smartphone impressionnant conçu pour impressionner. Son écran HUAWEI FullView de 6,8 pouces, son stockage de 128 Go et son appareil photo haute résolution de 48 MP le rendent parfait pour ceux qui aiment diffuser des vidéos, prendre des photos et jouer à des jeux. La grande batterie de 5000 mAh du téléphone offre aux utilisateurs une longue durée de vie de la batterie, et sa fonction de charge ultra-rapide 10V/4A garantit que les utilisateurs peuvent rapidement charger leur téléphone et recommencer à l’utiliser en un rien de temps.

Le modèle SIM unique du téléphone et la prise en charge de divers formats audio et vidéo le rendent parfait pour ceux qui sont toujours en déplacement et qui ont besoin d’une connectivité Internet fiable et d’options de divertissement. Dans l’ensemble, le Huawei nova 11i est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent un smartphone de haute qualité doté de nombreuses fonctionnalités.

Quant au système, il est bon de voir que Huawei sort désormais de sa coquille. Il essaie d’introduire lentement le système Harmony sur le marché mondial. Cependant, l’entreprise est très prudente et effectue le déploiement très discrètement. De toute évidence, il teste le système avec le marché sud-africain calme de la téléphonie mobile. L’objectif de Huawei sera assez simple, juste pour voir comment le marché réagira au nouveau système d’exploitation. Les utilisateurs devront faire face à l’absence du Google Play Store ainsi qu’à des applications très limitées. Ils ne pourront peut-être pas installer de nombreuses applications et jeux populaires sur ce téléphone mobile.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine