Dites bonjour à votre nouvel assistant personnel : Bing AI sur tous les appareils Samsung

Sammobile rapporte que l’équipe SwiftKey a commencé à déployer la mise à niveau Bing AI pour les utilisateurs de Samsung. Cela indique que les propriétaires de Samsung Galaxy peuvent utiliser la dernière fonctionnalité Bing AI de Microsoft SwiftKey.

Si vous avez un appareil Samsung Galaxy et que vous souhaitez essayer la nouvelle fonctionnalité Bing AI, vous devez vérifier si SwiftKey a été mis à jour vers la version 9.10.11.10. Comme d’habitude, il est déployé par lots. La mise à jour peut donc arriver dans votre région pas immédiatement. Mais @SwiftKey a déclaré qu’il devrait être disponible pour tout le monde « dans les prochains jours ».

Soit dit en passant, cette mise à jour est devenue disponible pour iOS et Android à la mi-avril. La différence est donc que le clavier SwiftKey intégré à One UI de Samsung reçoit sa propre mise à jour.

Bien sûr, si vous n’aimez pas SwiftKey, vous pouvez ignorer complètement Bing AI et SwiftKey. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser le clavier Samsung. Mais il existe un risque que SwiftKey intégré dans One UI provoque des conflits avec le clavier d’origine. De plus, Bing AI est maintenant installé sur pratiquement tous les appareils Galaxy et ne peut pas être supprimé.

Voici trois façons de se connecter à Bing AI

Microsoft a lancé Bing AI pour SwiftKey le mois dernier. À ce moment-là, nous avons appris que l’IA fonctionne avec l’application du clavier numérique de trois manières : Recherche, Chat et Tonalité.

La fonction de recherche permet aux utilisateurs de rechercher rapidement sur le Web sans avoir à changer d’application.

Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de chat pour contacter Bing pour des recherches plus approfondies et des idées de conversation.

Les utilisateurs de SwiftKey peuvent utiliser la fonction Tone pour communiquer plus efficacement en laissant l’IA ajuster leur écriture pendant qu’ils parlent. Ils peuvent dire à cette technologie de reformuler le matériel de manière plus formelle et d’ajuster généralement le ton du texte en fonction de l’occasion.

