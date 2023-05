Le Pixel 7a sera le dernier téléphone abordable de Google

Dans seulement neuf jours, Google lancera officiellement le Pixel 7a lors de l’événement Google I/O 2023. Alors que beaucoup sont enthousiasmés par le prochain téléphone, les inquiétudes concernant l’avenir de la série « a » se sont accumulées parmi les fans. Après tout, il y a de fortes chances que ce soit la dernière fois que nous obtenons un téléphone Pixel abordable de Google.

Vous vous demandez comment ? Eh bien, avec le Pixel 7a, Google a fait converger le modèle de la série « a » beaucoup plus près des modèles réguliers. Selon les rumeurs, le téléphone fera ses débuts avec un prix de 499 $. Pour vous renseigner, le Google Pixel 7 coûte 599 $. Cela indique que le modèle de la série « a » n’est techniquement plus une option « économique ». Mais n’était-ce pas la notion de line-up au départ ?

Pixel 7a : des spécifications similaires avec un petit écart de prix n’auront plus de sens

Ainsi, la conversation concernant le Pixel 7a étant le dernier des téléphones Google ‘a’ a commencé à partir d’un tweet posté par Yogesh Brar. Le pronostiqueur renommé a souligné le fait que le Google Pixel 7a marquera la fin de la gamme Google Pixel économique. Et cela est tout à fait logique, car la gamme a connu une tendance à la hausse en ce qui concerne les prix.

Bien sûr, avec l’augmentation des prix, les téléphones Pixel « économiques » deviennent de plus en plus puissants. Par exemple, le Google Pixel 7a est livré avec une version overclockée du Tensor G2. Et le score Geekbench divulgué suggère qu’il sera plus puissant que le Pixel 7 ordinaire.

Vous devez également vous rappeler que Google a sorti la série Pixel ‘a’ pour une grande raison. Autrement dit, pour offrir une expérience exceptionnelle que les téléphones Pixel peuvent offrir, mais à un coût bien inférieur à celui des modèles Pixel haut de gamme. De plus, les téléphones « a » du passé étaient livrés avec des spécifications de niveau intermédiaire. Mais les choses ont changé avec le Pixel 5 et le Pixel 5a.

Ces deux téléphones sont livrés avec le même chipset. Et avec le Pixel 6 et le Pixel 6a, l’écart entre le téléphone « économique » et le produit phare s’est encore rapproché. Et comme indiqué ci-dessus, les choses ont pris une tournure folle avec le Google Pixel 7a.

Pixel 8a pourrait ne pas être une chose

Des spécifications similaires sont une chose, mais la gamme n’a pas de sens si Google ne peut pas conserver les étiquettes de prix des téléphones de la série « a ». Comme je l’ai mentionné plus tôt, la différence de prix entre le Pixel 7 et le Pixel 7a devrait être de 100 $. Cette différence de prix n’est pas suffisante pour séparer un produit phare d’une alternative économique.

Alors, à quoi pourrait ressembler l’avenir de la gamme Pixel ? Comme Brar l’a expliqué, Google s’en tiendra probablement à une gamme de trois téléphones. Autrement dit, il y aura un téléphone Pixel de base, un modèle Pro et un téléphone pliable. Brar a également émis l’hypothèse que la même chose pourrait se produire avec les téléphones Samsung.

Cependant, les chances que cela se produise sont très minces. Contrairement à la série Pixel ‘a’ de Google, les téléphones Samsung A sont l’une des gammes les plus rentables. En fait, dans certaines régions, les appareils Samsung A se vendent mieux que les téléphones phares des séries Z et S. Le cas ne sera pas le même pour le Pixel 7a.

Mais vous ne savez jamais ce que Samsung a en réserve pour sa gamme. Peut-être que Brar a un indice solide concernant le changement. Cependant, comme nous parlons de Samsung, il va sans dire que ses plans futurs ne resteront pas secrets trop longtemps. En fait, nous avons commencé à avoir des nouvelles concernant son chipset dans deux ans !

Ainsi, si la firme sud-coréenne envisage de suivre le même chemin que Google, nous le saurons très tôt. Et si quelque chose de ce genre apparaît, nous vous tiendrons au courant.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine