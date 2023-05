Microsoft vise à défier Apple Silicon avec des puces ARM personnalisées

La gamme Mac a connu des améliorations impressionnantes avec Apple Silicon au cours des deux dernières années en matière de puissance, d’efficacité, etc. Il semble maintenant que Microsoft s’efforce de rattraper Apple en travaillant sur son propre silicium personnalisé et en préparant Windows 12 à être optimisé pour les nouvelles puces ARM.

Rapportés par Windows Latest, des détails sur les plans de puces ARM personnalisées de Microsoft ont fait surface avec plusieurs nouvelles offres d’emploi, notamment :

De nombreux travaux de silicium personnalisés que l’entreprise classe dans la «Microsoft Silicon Team» viennent d’être publiés à la fin du mois d’avril, quelques-uns apparaissant un peu plus tôt que cela. Voici comment Microsoft décrit les responsabilités de l’architecte principal SoC Silicon :

Vous serez à la pointe de l’informatique, en établissant des relations durables avec divers groupes interfonctionnels pour fournir un système sur puce (SoC) silicium hautes performances et innovant, en utilisant votre vaste expérience pour développer des architectures et des fonctionnalités matérielles.

Les détails montrent que Microsoft ne surveille pas Apple depuis les coulisses et sait qu’il doit investir et agir rapidement avec ses puces ARM personnalisées.

Windows Latest souligne également qu’avec Windows 12 qui devrait arriver en 2024, Microsoft vise peut-être à optimiser la mise à jour majeure pour le silicium personnalisé.

On pense que Windows 12 fait partie du projet Windows Core de Microsoft, qui se concentre sur la création d’une version modulaire et personnalisable de Windows pour divers facteurs de forme. L’intégration de puces ARM internes pourrait encore optimiser les expériences matérielles et logicielles offertes par Windows 12.