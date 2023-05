Le film Super Mario Bros. est partagé illégalement sur les réseaux sociaux

En un mot: Le film Super Mario Bros. est sorti en salles le 5 avril et l’a écrasé au box-office depuis. Le film d’animation a franchi le cap du milliard de dollars dans le monde au cours du week-end pour devenir le film le plus rentable à ce jour en 2023. Les chiffres auraient pu être encore plus élevés s’il n’y avait pas eu les médias sociaux.

Le nouveau film Super Mario Bros. de Nintendo a enregistré plus de neuf millions de vues supplémentaires ce week-end, mais elles ne provenaient pas de cinéphiles détenteurs de billets dans les cinémas locaux.

Comme le souligne The Verge, plusieurs comptes Twitter ont publié le film complet sur la plateforme de microblogging. Selon la publication, une copie du film publiée le 28 avril avait déjà amassé 9,3 millions de vues dimanche matin.

Notamment, les deux comptes référencés dans l’histoire de The Verge sont marqués comme suspendus au moment de la rédaction de cet article.

Le film Super Mario Bros. est également devenu le film le plus rentable basé sur un jeu vidéo et le week-end d’ouverture le plus rentable pour un film d’animation.

Le problème est au moins en partie le résultat de changements récents de la part de Twitter – en particulier, la nouvelle possibilité pour les abonnés Twitter Blue de télécharger des vidéos. jusqu’à 60 minutes. Enchaînez deux ou trois d’entre eux et boum, vous avez un long métrage prêt à être diffusé aux masses.

La façon dont le ou les utilisateurs ont acquis le film n’est pas vraiment importante ici et à vrai dire, les nouvelles versions sont probablement plus faciles à trouver de nos jours qu’elles ne l’étaient dans le caméscope / les premiers jours d’Internet.

Twitter n’est que le dernier débouché pour les films piratés. Le partage sur Twitter fait la une des journaux car il s’agit d’une plate-forme grand public, mais j’ai également entendu dire que les films et les événements PPV en direct sont facilement disponibles sur d’autres plates-formes comme TikTok. De plus, les points de partage traditionnels qui ne sont pas aussi courants sont toujours en plein essor tant que vous savez où les chercher et comment les utiliser.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :