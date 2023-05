M2 iPad Pro vs M1 iPad Pro : Qu’est-ce qui est différent ?

Le dernier iPad Pro avec la puce M2 fait progresser les performances, mais qu’est-ce qui a changé par rapport au précédent iPad Pro en ce qui concerne l’utilisation dans le monde réel ? Suivez-nous pour un test approfondi du M2 iPad Pro vs M1 iPad Pro pour vous aider à choisir le meilleur choix.

En 2021, les iPad Pro 11 et 12,9 pouces sont arrivés avec la puissante puce M1, la connectivité Thunderbolt, la 5G pour les modèles mobiles, de nouvelles fonctionnalités d’appareil photo comme Center Stage, et plus encore.

Ensuite, l’iPad Pro 2022 M2 est arrivé avec un certain nombre d’ajustements et de modifications, mais beaucoup d’entre eux sont mineurs, ce qui pourrait pousser les clients vers l’iPad Pro M1 ou même l’iPad Air.

Ci-dessous, nous détaillerons tous les détails de l’iPad Pro M2 par rapport à l’iPad Pro M1. Nous avons également une comparaison complète du nouvel iPad d’entrée de gamme et plus encore :

M2 iPad Pro contre M1 iPad Pro

Performance

La principale différence entre le nouvel et l’ancien iPad Pro est la mise à niveau d’une puce M1 à M2.

Cela offre un processeur jusqu’à 18 % plus rapide, un processeur graphique 35 % plus rapide (10 cœurs contre 8 cœurs) et une augmentation de la bande passante mémoire de 50 Go/s à 100 Go/s.

Remarque : les modèles 128, 256 et 512 Go ont 8 Go de RAM, les modèles 1 To et 2 To ont 16 Go de RAM.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 iPad Pro 12,9″ M2 iPad Pro 12,9″ M1 Ébrécher M2 M1 M2 M1 Cœurs de processeur 8 8 8 8 Cœurs GPU dix 8 dix 8 Core neuronaux 16 16 16 16 Stockage 128 Go – 2 To 128 Go – 2 To 128 Go – 2 To 128 Go – 2 To RAM 8 ou 16 Go 8 ou 16 Go 8 ou 16 Go 8 ou 16 Go Bande passante mémoire 100 Go/s 50 Go/s 100 Go/s 50 Go/s Thunderbolt/USB 4 ✅ ✅ ✅ ✅ Mobile 5G 5G 5G 5G

En dehors de la légère amélioration des performances du CPU et du GPU, toutes les autres spécifications telles que le stockage, la RAM, la connectivité Thunderbolt et la 5G restent les mêmes entre les nouveaux et les anciens modèles d’iPad Pro.

Afficher

Tout comme l’iPad Pro M1 12,9″, l’iPad Pro M2 12,9″ est le seul à disposer de l’écran Liquid Retina XDR avec rétroéclairage miniLED.

Les fonctionnalités d’affichage partagées sur tous les modèles professionnels incluent jusqu’à 120 Hz ProMotion, P3 Wide Color, des écrans entièrement laminés, un revêtement antireflet et True Tone.

Il semble n’y avoir qu’une seule différence entre le nouvel écran iPad Pro M2 11 et 12,9″ et les versions M1 – la nouvelle fonctionnalité Apple Pencil Hover.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 iPad Pro 12,9″ M2 iPad Pro 12,9″ M1 Afficher 11″ 11″ 12.9″ avec mini LED 12.9″ avec mini LED Résolution 2388 x 1668 2388 x 1668 2732 x 2048 2732 x 2048 PPI (pixels par pouce) 264 264 264 264 Luminosité de l’écran 600 nits 600 nits 600 nits SDR, jusqu’à 1600 HDR 600 nits SDR, jusqu’à 1600 HDR Véritable tonalité ✅ ✅ ✅ ✅ P3 large couleur ✅ ✅ ✅ ✅ PromotionMotion (120Hz) ✅ ✅ ✅ ✅ revêtement anti-réfléchissant ✅ ✅ ✅ ✅ Affichage entièrement laminé ✅ ✅ ✅ ✅ Affichage de la rétine liquide ✅ ✅ – – Écran Liquid Retina XDR ❌ ❌ ✅ ✅ Survol du crayon Apple ✅ ❌ ✅ ❌

Connectivité et accessoires

Les nouveaux modèles d’iPad Pro fonctionnent avec les mêmes accessoires Apple que l’iPad Pro de la génération précédente. Cela inclut l’Apple Pencil, le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio de deuxième génération.

Certaines petites mises à niveau avec le M2 iPad Pro incluent Bluetooth 5.3 et WiFi 6E. Fait intéressant, les nouveaux modèles d’iPad Pro n’ont pas reçu de Magic Keyboard Folio comme l’iPad 10.

iPad Pro M2 11 et 12,9″ iPad Pro M1 11 et 12,9″ Prise en charge de l’Apple Pencil génération 2 ✅ ✅ Prise en charge du clavier magique ✅ ✅ 5G ✅ ✅ Wi-Fi 6 – ✅ Wi-Fi 6E ✅ ❌ Bluetooth 5.3 5.0 USB-C ✅USB 4 ✅USB 4 Coup de tonnerre ✅ ✅ Identification faciale ✅ ✅

Vie de la batterie

Les modèles d’iPad Pro 2022 avec puce M2 ont la même autonomie que leurs prédécesseurs :

10 heures d’utilisation web ou vidéo en WiFi

9 heures d’utilisation du Web avec mobile

Stockage et prix

Le stockage reste le même entre les anciens et les nouveaux modèles d’iPad Pro. Et la tarification – la tarification PDSF d’origine – est également inchangée. Cependant, gardez un œil sur les remises M1 iPad Pro.

iPad Pro 11″ M2 iPad Pro 11″ M1 iPad Pro 12,9″ M2 iPad Pro 12,9″ M1 Wi-Fi 128 Go 799 $ 799 $ 1 099 $ 1 099 $ 128 Go + cellule 999 $ 999 $ 1 299 $ 1 299 $ Wi-Fi 256 Go 899 $ 899 $ 1 199 $ 1 199 $ 256 Go + cellule 1 099 $ 1 099 $ 1 399 $ 1 399 $ 512 Go Wi-Fi 1 099 $ 1 099 $ 1 399 $ 1 399 $ 512 Go + cellule 1 299 $ 1 299 $ 1 599 $ 1 599 $ Wi-Fi 1 To 1 499 $ 1 499 $ 1 799 $ 1 799 $ 1 To + cellule 1 699 $ 1 699 $ 1 999 $ 1 999 $ Wi-Fi 2 To 1 899 $ 1 899 $ 2 199 $ 2 199 $ 2 To + cellule 2 099 $ 2 099 $ 2 399 $ 2 399 $

Caméras, vidéo et audio

Caméras arrière pour iPad Pro 2021

Avec le système de caméra arrière iPad Pro, vous disposez d’un objectif large 12MP, d’un objectif ultra large 10MP, d’un scanner LiDAR et du flash True Tone.

À l’arrière, vous obtenez un objectif ultra large de 12 MP avec prise en charge de Center Stage.

Les seuls changements entre l’iPad Pro M2 et M1, pour l’instant, sont les photos Smart HDR 4 vs Smart HDR 3 et la possibilité de filmer des vidéos ProRes jusqu’à 4K à 30 ips (1080p à 30 ips pour les modèles 128 Go).

iPad Pro M2 11 et 12,9″ iPad Pro M1 11 et 12,9″ Objectif large 12MP ✅ ✅ Objectif ultra large 10MP ✅ ✅ LiDAR ✅ ✅ vidéo 4K ✅ ✅ Vidéo ProRes jusqu’à 4K 30 ips ✅ ❌ Plage dynamique étendue ✅ ✅ Vidéo au ralenti ✅ ✅ Flash de l’appareil photo arrière ✅ ✅ Caméra TrueDepth avec Face ID ✅ ✅ Caméra frontale ultra large 12MP ✅ ✅ Zoom arrière optique 2x ✅ ✅ Photos intelligentes HDR 3 – ✅ Photos intelligentes HDR 4 ✅ ❌ Suivi automatique de la scène centrale ✅ ✅ Audio à 4 haut-parleurs ✅ ✅ Enregistrement stéréo ✅ ✅ 5 micros de qualité studio ✅ ✅

La caméra frontale de l’iPad Pro prend également en charge le mode Portrait, l’éclairage de portrait et Animoji/Memoji.

Étrangement, alors que l’iPad 10 dispose d’une caméra frontale ultra-large Paysage pratique, l’iPad Pro conserve la caméra frontale sur le cadre supérieur (côté court).

Dimensions, poids, couleurs

La taille et le poids sont identiques entre l’iPad Pro M2 et l’iPad Pro M1 selon Apple :

iPad Pro 11 pouces M2 et M1 : 1,03 livre, 9,74 pouces (247,6 mm) de haut, 7,02 pouces (178,5 mm) de large, 0,23 pouce (5,9 mm) d’épaisseur

iPad Pro 12,9 pouces M2 et M1 : 1,5 livre, 11,04 pouces (280,6 mm) de haut, 8,46 pouces (214,9 mm) de large, 0,25 pouce (6,4 mm) d’épaisseur

Les choix de couleurs restent les mêmes avec l’argent et le gris sidéral.

Autres petites différences

Deux autres petites différences que vous verrez avec le M2 iPad Pro :

Câble USB-C tressé dans la boîte au lieu d’un câble en plastique

Inscription « iPad Pro » à l’arrière au lieu de « iPad » sur les modèles d’iPad Pro précédents

M2 iPad Pro gris sidéral peut être légèrement plus clair que la finition gris sidéral M1 iPad Pro, la ligne d’antenne pour les modèles mobiles étant plus silencieuse

Les finitions gris sidéral d’Apple sont présentées sur son site Web. M2 à gauche, M1 à droite

M2 iPad Pro contre M1 iPad Pro conclusion

Pourquoi acheter M2 iPad Pro ?

Lorsque vous considérez toutes les similitudes entre l’iPad Pro M2 et le M1, vous ne voudrez probablement choisir le nouveau modèle que si vous êtes un professionnel avec des flux de travail qui bénéficieront de la prise en charge de la puce M2/ProRes ou si vous êtes d’accord avec dépenser de l’argent sur le dernier et le meilleur d’Apple.

L’iPad Pro M2 est disponible chez Apple, Amazon, Best Buy, BH Photo.

Pourquoi acheter M1 iPad Pro ?

Lorsque vous pouvez obtenir la grande majorité des fonctionnalités du M2 iPad Pro avec le M1 iPad Pro et que la différence de processeur n’est pas un problème pour la plupart des utilisateurs, en acheter un à prix réduit sera probablement une décision populaire.

N’oubliez pas non plus que l’iPad Air offre un package convaincant à un prix encore moins cher que l’iPad Pro de dernière génération. C’est si vous êtes d’accord avec la taille de 11 pouces.

Lisez plus de comparaisons et de tutoriels Netcost-security.fr :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :