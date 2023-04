Voyage souvent? Vous allez adorer cette prochaine fonctionnalité de chronologie des paramètres Android !

Au cas où vous ne le sauriez pas, Google Maps dispose d’une fonction d’affichage horaire qui vous permet de revenir dans le passé et de vérifier tous les endroits que vous avez parcourus. Bien que la fonctionnalité sonne bien, la plupart des utilisateurs l’utilisent. Pour être exact, beaucoup trouvent carrément effrayant de voir Google faire une carte détaillée de leurs allées et venues. Eh bien, si vous êtes l’un d’entre eux, vous allez adorer la fonctionnalité de réglage Android à venir.

L’utilisateur de Twitter @Nail_Sadykov a remarqué que les services Google Play préparent une page de paramètres de chronologie unifiée sur l’appareil. Cela indique que vous n’aurez plus besoin de vous rendre sur Google Maps pour désactiver la fonction Chronologie. Au lieu de cela, l’application de paramètres vous permettra d’organiser et de gérer cette partie de vos données personnelles.

La fonctionnalité de chronologie basée sur la localisation arrive bientôt dans les paramètres Android

Comme le montre @Nail_Sadykov, les téléphones Android sont sur le point d’obtenir une chronologie basée sur la localisation directement dans le paramètre. Vous le trouverez nommé « Votre chronologie », qui se trouve dans Paramètres – Localisation – Services de localisation. Comme vous l’avez peut-être deviné, Google prend probablement cette décision pour mettre l’accent sur la confidentialité.

En d’autres termes, en déplaçant la fonctionnalité Chronologie sur les paramètres Android, Google pourrait chercher à faire en sorte que les utilisateurs se sentent en sécurité avec leurs données. Sur cette note, Google n’a vraiment pas de dossier vierge en matière de traitement des données des utilisateurs. Il a fait l’objet de critiques majeures de la part des législateurs dans les premiers jours.

Mais avec cette décision, Google pourrait essayer de prouver qu’il est devenu plus transparent en ce qui concerne ce qu’il collecte et utilise. Et finalement, avec la fonctionnalité Android en place, il mettra davantage l’accent sur le fait de « vous contrôler ». Cela pourrait éventuellement encourager davantage d’utilisateurs iOS à faire un changement.

Peut-être que cela pourrait être une fonctionnalité exclusive à Pixel ? Si tel est le cas, Google pourrait bientôt le lancer avec le lancement de la série Pixel 8. Cela dit, à l’état actuel, la nouvelle fonctionnalité Timeline ne fait rien sur les appareils Android. Cependant, il existe des options pour supprimer ou exporter vos données. Et pour la plupart, c’est tout ce qui compte.

