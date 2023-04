Honor Magic5 : une nouvelle mise à jour améliore les performances de l’appareil photo

Les smartphones Honor Magic5 ont récemment reçu une mise à jour du firmware en Chine, qui est livrée avec une taille énorme de 722 Mo. Contrairement aux mises à jour précédentes, celle-ci n’inclut pas de correctif de sécurité Android. Cependant, cela apporte une amélioration significative aux smartphones eux-mêmes, en particulier à l’appareil photo principal.

Une mise à jour importante du micrologiciel pour les smartphones Honor Magic5 améliore l’appareil photo et les performances

La mise à jour optimise l’appareil photo dans certains modes. Cela permet d’améliorer les détails et la clarté des images et des vidéos. Il corrige certains problèmes de performances au niveau du système. L’appareil devient plus réactif et l’interface plus fluide. Honor a fait un effort pour améliorer la compatibilité du système avec les applications tierces. Cela permet aux utilisateurs d’installer et d’utiliser plus facilement leurs applications préférées.

À l’heure actuelle, la mise à jour n’a été publiée qu’en Chine, mais elle devrait bientôt être déployée dans d’autres pays. C’est une excellente nouvelle pour les consommateurs du monde entier, car la série Honor Magic5 a battu des records de ventes non seulement dans son pays d’origine, mais également dans le monde entier. Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience encore meilleure de leurs appareils.

Il convient de noter que Honor a toujours été connu pour son engagement à fournir des smartphones de haute qualité à un prix abordable. La série Magic5 ne fait pas exception, avec des spécifications et des fonctionnalités impressionnantes pour sa gamme de prix. La dernière mise à jour du micrologiciel témoigne de l’engagement d’Honor à améliorer constamment ses produits et à offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

La mise à jour du firmware du téléphone Honor Magic5 est une grande amélioration. Les utilisateurs ne devraient pas le manquer. Il améliore les performances de l’appareil photo, l’interface et la compatibilité avec les applications tierces. Cette mise à jour change la donne et améliore l’expérience utilisateur. Au fur et à mesure que la mise à jour sera déployée dans d’autres pays, de plus en plus d’utilisateurs profiteront des avantages de la série Honor Magic5.

