Xiaomi 13 Ultra recevra bientôt une nouvelle version

Récemment, on a entendu parler du smartphone phare de Xiaomi, le Xiaomi 13 Ultra, et de son firmware, MIUI. Selon des sources, Xiaomi a préparé au moins trois autres options de couleur pour le téléphone. À savoir Chixia Orange, Ginkgo Yellow et Starry Sky Blue. C’est une grande nouvelle pour les fans du Xiaomi 13 Ultra. Comme le téléphone n’était présenté qu’en blanc, noir et vert lors de son lancement.

Xiaomi 13 Ultra: la sortie imminente de nouvelles options de couleur excite les fans du monde entier

Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, ainsi que le président de la société, Lu Weibing, ont contacté les fans et leur ont demandé leur avis sur les couleurs qu’ils préfèrent pour le Xiaomi 13 Ultra. Cela indique l’annonce imminente de nouvelles options de couleur pour le téléphone.

Il convient de noter que le Xiaomi 13Ultra n’est actuellement disponible qu’en Chine. Cependant, Xiaomi a confirmé que le modèle sera commercialisé dans le monde entier. Avec la sortie prochaine de nouvelles options de couleurs, les fans du monde entier peuvent s’attendre à plus de choix pour personnaliser leur smartphone.

L’ajout de Chixia Orange, Ginkgo Yellow et Starry Sky Blue à la gamme de couleurs Xiaomi 13 Ultra est une décision intelligente de la société. Il est bien connu que les consommateurs aiment avoir plus d’options de personnalisation. Et cette décision pourrait attirer davantage de clients vers le smartphone phare de Xiaomi.

Dans l’ensemble, Xiaomi lance de nouvelles options de couleurs pour son smartphone phare, le Xiaomi13 Ultra. La nouvelle est excitante pour les fans de la marque. Les nouvelles couleurs sont Chixia Orange, Ginkgo Yellow et Starry Sky Blue. L’ajout de ces couleurs vise à répondre aux différentes préférences des consommateurs. Xiaomi apprécie les opinions de ses clients et est prêt à écouter ce qu’ils ont à dire. Bien que le Xiaomi 13 Ultra ne soit disponible qu’en Chine, la société a confirmé qu’elle le commercialiserait dans le monde entier. Les fans du monde entier peuvent s’attendre à mettre la main sur les nouvelles options de couleur.

