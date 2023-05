PS5 vs PS5 Digital Edition : Lequel devriez-vous obtenir ?

Si vous êtes un joueur cherchant à mettre à niveau votre console, la Sony PS5 est sans aucun doute sur votre liste. Cependant, avec deux versions de la console disponibles, il peut être difficile de décider laquelle vous convient le mieux.

Dans cet article, nous examinerons de plus près la PlayStation 5 standard et l’édition numérique, en soulignant les différences et en vous aidant à décider laquelle acheter.

PS5 vs PS5 Digital Edition : lecteur de disque

Ce doit être la différence la plus significative entre les deux modèles PS5. La PlayStation 5 conventionnelle est équipée d’un lecteur de disque Blu-ray 4K intégré, lui permettant de lire des copies physiques de jeux, de films Blu-ray et de divers autres types de supports.

Cependant, l’édition numérique de la PlayStation 5 n’a pas de lecteur de disque. Pour accéder aux jeux et au contenu de la PS5 Digital Edition, vous devrez les acheter numériquement via le PlayStation Store ou d’autres détaillants numériques.

D’autre part, avec la version sur disque, vous avez accès à un plus large éventail d’options pour les jeux physiques et numériques, offrant plus de flexibilité pour les jeux et autres médias.

PS5 vs PS5 Digital Edition : taille et design

La conception et la taille sont parmi les différences les plus notables entre la PS5 standard et l’édition numérique.

La PS5 standard a un corps plus grand avec un design incurvé et mesure environ 390 mm x 104 mm x 260 mm. D’autre part, l’édition numérique est légèrement plus mince, mesurant environ 390 mm x 92 mm x 260 mm.

De plus, la PS5 standard dispose d’un emplacement pour lecteur de disque, ce qui manque à l’édition numérique, ce qui lui donne une apparence plus rationalisée et uniforme.

Malgré leurs différences de conception, les deux modèles peuvent être installés verticalement ou horizontalement à l’aide du support inclus.

PS5 vs PS5 Digital Edition : stockage et performances

Que vous choisissiez la PlayStation 5 ou la PlayStation 5 Digital Edition, vous pourrez profiter des mêmes fonctionnalités de jeu avancées.

Les deux modèles prennent en charge les jeux 4K jusqu’à 120 images par seconde, le ray tracing et l’audio 3D. Ils sont également équipés de composants identiques, notamment un processeur basé sur AMD Ryzen Zen 2, un GPU basé sur AMD RDNA 2 et 16 Go de mémoire GDDR6.

En ce qui concerne le stockage, la PS5 et la PS5 Digital Edition ont un SSD de 825 Go. Cela peut être suffisant pour quelques jeux mais peut être insuffisant pour les joueurs inconditionnels.

Heureusement, les joueurs peuvent utiliser un disque dur externe pour jouer à des jeux PS4 sur leur PS5. Une autre option consiste à ajouter un SSD M.2 pour étendre la capacité de stockage de leur PS5.

Il est important de noter que choisir la PS5 sur disque et utiliser uniquement des copies de jeu physiques n’économisera pas d’espace de stockage. En effet, les données de jeu seront toujours installées sur le SSD, que le titre soit numérique ou sur un disque.

Différence de prix

La PlayStation 5 standard a été lancée à 499 $, tandis que l’édition numérique était à 399 $, une différence de 100 $ en raison de l’absence de lecteur de disque.

Pour ceux qui préfèrent les supports physiques, les 100 $ supplémentaires peuvent en valoir la peine. D’autre part, pour les joueurs qui préfèrent le contenu uniquement numérique, la PlayStation 5 Digital Edition est un choix plus rentable.

Malgré la fin de la pénurie de PS5, les deux versions sont devenues plus chères à l’échelle mondiale.

Alors, quelle variante devriez-vous obtenir?

En fin de compte, cela dépend de vos priorités. Si vous êtes un collectionneur qui aime les jeux physiques et que vous souhaitez étendre votre espace de stockage avec des disques, la PlayStation 5 standard est la solution.

D’un autre côté, si vous préférez une conception plus compacte et simplifiée et que vous êtes d’accord pour acheter tous vos jeux et autres contenus numériquement, l’édition numérique peut être le meilleur choix pour vous.

Quelle que soit la version que vous choisissez, vous êtes sûr de profiter de la prochaine génération de jeux avec la PlayStation 5.

