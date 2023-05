Voici pourquoi les jeunes n’aiment plus acheter d’iPhone

Dans un récent rapport de recherche, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont les téléphones mobiles les plus vendus en Chine pour 2022. Cependant, un nouveau rapport affirme que les jeunes en Chine n’achètent plus d’iPhone. Donc, la conclusion est que les ventes d’iPhone sont peut-être bonnes mais que les jeunes acheteurs chinois n’ont pas beaucoup d’intérêt. Selon le rapport financier d’Apple pour le premier trimestre de l’exercice 2023, les revenus de l’iPhone étaient de 65,775 milliards de dollars. Il s’agit d’une diminution de 8 % par rapport à 71,628 milliards de dollars à la même période l’an dernier. Par ailleurs, son chiffre d’affaires net en Grande Chine était de 23,905 milliards de dollars. Par rapport aux 25,783 milliards de dollars de la même période l’an dernier, il s’agit d’une baisse de 7 % d’une année sur l’autre.

Luo Hao de l’École d’économie et de gestion de l’Université de Nanchang, a déclaré que, qu’il s’agisse de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro ou du Max, par rapport aux produits d’autres rivaux sur le marché, ses avantages concurrentiels, tels que la technologie, ne sont plus visible. « En tant que version améliorée de l’iPhone 13, l’iPhone 14 n’a pas beaucoup avancé, donc l’expérience et le sentiment du consommateur ne sont pas excellents. »

Les iPhones ne sont pas populaires parmi les jeunes utilisateurs en Chine

Selon l’analyse de Luo Hao sur les habitudes de dépenses des jeunes de la Grande Chine, il existe en effet des cas où les jeunes ne sont pas enclins à acheter des iPhones. Ceci est en relation avec la baisse du désir des jeunes d’acheter un téléphone Apple. Il pense qu’un aspect majeur est que les jeunes d’aujourd’hui, en particulier ceux nés dans les années 2000, ont un point de vue différent sur les dépenses que ceux nés dans les années 1980 et 1990. « Ils sont plus réalistes, et nous avons également pris note de ces habitudes d’achat post-2000. Ils ont popularisé plusieurs marques nationales, contrairement à celles nées dans les années 1960 et 1970 qui vénèrent les entreprises étrangères ».

Selon un étudiant, les appareils mobiles concernent davantage les médias sociaux et les fonctionnalités de navigation dans les applications, et ils accordent la priorité à la mémoire et à la rentabilité. Il pense qu’il n’est pas nécessaire de dépenser cet argent car le prix d’un téléphone Apple aujourd’hui peut être utilisé pour acheter un certain nombre de téléphones portables d’autres marques.

