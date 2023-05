Google émet un avertissement urgent à TOUS les utilisateurs de Gmail !

Si vous avez un compte Gmail, il est important de vérifier cette alerte inquiétante qui vient directement de Google. Le géant de la recherche vient d’émettre un avertissement à chaque utilisateur possédant un compte Gmail. L’alerte vient à la lumière d’une nouvelle arnaque qui fait son apparition et constitue une menace pour les utilisateurs. La cyberattaque utilise l’image de marque de Google et commence par une ligne d’objet indiquant « Programme de récompense en ligne ».

Faire attention! Il y a une nouvelle arnaque utilisant la marque Gmail

Les utilisateurs qui ouvrent le faux e-mail Gmail sont informés qu’ils sont soumis à une récompense. On leur présente un message indiquant qu’ils ont effectué leur 18,25 milliardième recherche sur Google. Il y a un message qui dit : « Félicitations ! Vous êtes un utilisateur chanceux de Google ! «Chaque 10 millionième recherche est atteinte dans le monde, nous proclamerons un utilisateur chanceux pour envoyer un cadeau de remerciement. Vous êtes l’utilisateur chanceux !

Le message demandera aux utilisateurs de Gmail de cliquer sur un lien spécifique. Ce n’est qu’en cliquant sur ce lien qu’ils pourront obtenir leur prix. Savez-vous quand quelque chose sent mauvais ? Ouais, c’est le cas ici. Selon le géant de la recherche, il ne s’agit que d’une nouvelle forme d’arnaque. C’est un moyen pour les pirates d’accéder aux données personnelles. Avec cela, ils peuvent voler de l’argent et des identités. Google exhorte désormais les utilisateurs à rester vigilants face à cette arnaque. Alors jetez un coup d’œil à votre boîte de réception et signalez tout ce qui est suspect. Essayez également de vérifier la véracité de certaines campagnes avant de supposer qu’elles sont vraies.

Sur la page de conseils, Google alerte les utilisateurs de Gmail : « Il est possible que la fenêtre contextuelle vous demande également de saisir votre courrier ou d’autres informations personnelles. Google n’offre pas de prix spontanés dans ce format. Ainsi, vous ne gagnerez pas de prix en répondant au sondage ou en saisissant des informations personnelles. Fermez la fenêtre contextuelle et n’entrez pas vos informations personnelles. »

Google a quelques conseils pour éviter ces arnaques

Dans le but d’alerter les utilisateurs de Gmail et de les aider avec des astuces, Google a fourni à certains utilisateurs des outils pour éviter d’être victimes d’attaques de ce type. Selon le géant de la recherche : « Malheureusement, des personnes peu scrupuleuses essaient parfois d’utiliser la marque Google pour arnaquer et frauder les autres. Voici quelques escroqueries courantes et des moyens de les éviter et de les signaler.

Ralentir – Les escroqueries sont souvent conçues pour créer un sentiment d’urgence. Prenez le temps de poser des questions et de réfléchir.

– Les escroqueries sont souvent conçues pour créer un sentiment d’urgence. Prenez le temps de poser des questions et de réfléchir. Vérification ponctuelle – Faites vos recherches pour revérifier les détails que vous obtenez. Est-ce que ce qu’ils vous disent a du sens ?

– Faites vos recherches pour revérifier les détails que vous obtenez. Est-ce que ce qu’ils vous disent a du sens ? Arrêt! N’envoyez pas – Aucune personne ou agence de bonne réputation n’exigera jamais de paiement ou vos informations personnelles sur place.

À noter que Google fournit une page Web entière avec plus de conseils pour éviter les escroqueries sur Gmail. En fait, il existe d’autres escroqueries « populaires », et la société offre plus de détails à leur sujet.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine