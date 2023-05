NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti dévoilée fin mai

Ceux qui attendent une nouvelle option GPU dans la dernière série RTX 4000, réjouissez-vous ! Selon un nouveau rapport, il semble que la nouvelle génération de GPU RTX 4060 Ti soit sur le point d’être dévoilée. Le dernier briefing NDA montre que NVIDIA a envoyé son calendrier de levage aux partenaires AIC. Selon les documents de Videocardz, la GeForce RTX 4060 Ti peut être expédiée à AIC en mai, puis répertoriée fin mai. Il n’y a pas de mot officiel de NVIDIA, mais nous supposons que le GPU est sur le point d’être publié.

NVIDIA RTX 4060 Ti à venir en mai, le lancement de RTX 4060 est prévu

Il convient de noter que les documents contiennent également des prévisions pour le lancement du RTX 4060 standard. Le nouveau GPU pourrait être publié en mai+ ou juin. Compte tenu de la faible demande du marché et de l’offre élevée actuelle de GPU de la série RTX 3000, il est peu probable qu’une sortie en mai se produise. Selon les informations divulguées, les RTX 4060 et RTX 4060 Ti utiliseront respectivement les SKU 371 et SKU 361.

Selon les rumeurs, la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti utilisera une version dégradée des cœurs AD106, suffixe -350-A1. Il peut contenir 34 SM, 4352 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 et doit fonctionner à 18 Gbps sur une largeur de 128 bits. Au final, il devrait pouvoir délivrer une bande passante de 288 Go/s. De plus, il devrait y avoir 32 Mo de cache L2 sur ce GPU particulier. C’est l’équivalent de 8 fois la taille de la GeForce RTX 3060 Ti.

La demande est forte pour la série RTX 3000. À moins que vous ne soyez un passionné ou un joueur très exigeant, nous ne voyons pas beaucoup de raisons de passer à la série RTX 4000. Bien sûr, la dernière génération a apporté des mises à niveau matérielles importantes. Cependant, il y a toujours le facteur prix qui poussera les consommateurs réguliers vers des options moins chères. Le marché des GPU a connu une demande impressionnante au cours des deux dernières années. Pourtant, nous nous attendons à ce que les choses commencent à se calmer avec une offre plus élevée. En parlant du segment des jeux, il n’y a pas beaucoup de jeux capables d’extraire la puissance de ces GPU.

