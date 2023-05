Honor Play 40 présumé repéré par la certification chinoise avec une batterie de 5 100 mAh

Honor semble être sur une lancée avec la sortie de plusieurs appareils. Il y a quelques jours, la marque a présenté le Honor Pad V8 en Chine pour rejoindre le V40 Pro existant. Maintenant, il semble se préparer à un nouveau concurrent pour la série Honor Play. Un appareil mystérieux portant le numéro de modèle WDY-AN00 est apparu sur le site officiel du ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Bien qu’il n’y ait pas de photo d’identité, les premières fuites le désignent comme le Honor Play 40.

Honor Play 40 fuit dans la nature

À en juger par les premiers détails, le Honor Play 40 embarquera un processeur Octa-Core de 2,2 GHz. Il n’apportera aucun type d’extension de mémoire, c’est-à-dire un emplacement pour carte microSD, et dispose d’une batterie de 5 100 mAh. Malheureusement, l’appareil semble viser le segment bas de gamme. Après tout, il n’a que 10 W de charge. Si nous suivons les normes d’aujourd’hui, il s’agit probablement d’un smartphone très bas de gamme. En fait, les spécifications restantes nous aident à confirmer ce fait.

Le prétendu Honor Play 40 apportera également un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution de 1 612 x 720. En d’autres termes, il s’agit d’un écran HD+. Il apporte un système à double caméra à l’arrière avec un tireur principal de 13 MP et un objectif secondaire de 2 MP. À l’avant, il y a un appareil photo de 5 MP. Pour le moment, nous ne savons pas s’il s’agira d’un appareil photo perforé ou d’un appareil photo à encoche. L’appareil apportera un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et aura une épaisseur d’environ 8,35 mm et un poids d’environ 188 grammes. Le téléphone se vendra dans de nombreuses options avec 4 Go, 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM. En termes de stockage, il y aura 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage interne.

Le Honor Play 40 dispose d’un chargeur HW-050200C02. Ce chargeur particulier n’a pas été utilisé par les téléphones portables depuis longtemps. Nous pouvons facilement imaginer pourquoi, il y a de moins en moins de téléphones livrés avec seulement 10 W de charge. La plupart des téléphones Honor ont une charge supérieure à 10 W de nos jours. Nous ne savons pas pourquoi Honor a choisi celui-là, peut-être parce qu’il vise un prix bas.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune prévision pour le lancement du nouvel appareil Honor. Mais on s’attend à en savoir plus dans les prochaines semaines.

