Microsoft réduira les notifications Windows 11 inutiles

Pour ceux qui utilisent fréquemment Windows, ces fenêtres pop-up qui apparaissent de temps en temps dans le coin inférieur droit peuvent être ennuyeuses et intrusives. Semblable aux téléphones, Windows 11 s’appuie fortement sur les notifications push Windows pour les alertes push propriétaires ou tierces pour les applications et les sites Web. Presque toutes les applications de Windows 11 essaient d’envoyer des alertes à l’utilisateur. Peu importe qu’il y ait quelque chose de bon à envoyer. Ils ont juste besoin de faire savoir aux utilisateurs qu’ils sont toujours actifs. Ces alertes peuvent être très gênantes. Par exemple, les logiciels antivirus effectuent souvent des contrôles de sécurité périodiques sur les appareils, puis envoient des alertes. De même, les applications météo, les sites Web abonnés à Microsoft Edge ou Chrome et d’autres applications continuent d’envoyer des alertes aux utilisateurs.

En réponse, Microsoft a apporté quelques modifications à Windows pour réduire le nombre de rappels quotidiens que les utilisateurs voient. Par exemple, Windows 11 apporte la fonctionnalité « Focus Assist » aux utilisateurs. Cela peut aider les utilisateurs à se concentrer sur le travail en réduisant les distractions telles que les alertes d’applications comme Outlook, Edge, etc.

Windows 11 obtient quelques changements

Maintenant, Microsoft essaie différentes façons de réduire les alertes de spam afin que les utilisateurs puissent mieux se concentrer sur ce qui compte. À en juger par les références dans les versions d’aperçu de Windows 11, Microsoft travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée « Smart opt-out » qui réduira les alertes indésirables dans le système. Bien entendu, la « désactivation intelligente » n’est pas une fonctionnalité basée sur l’IA. Mais cela vous aide à résoudre des problèmes dans une certaine mesure, comme la désactivation des alertes pour les applications que vous n’utilisez pas souvent.

Par exemple, si vous n’avez pas interagi avec les alertes Outlook pendant un mois, vous verrez un message « Désactiver les alertes d’Outlook ? » rappel. Cela vous donnera deux options : désactivé et aucun changement. La mise à jour devrait avoir un impact positif sur l’expérience utilisateur pour la plupart des utilisateurs de Windows 11.

En fait, les filtres de messagerie ont déjà adopté une approche similaire. Cela pourrait rendre la tentative de Windows 11 de désactiver des alertes comme celle-ci un peu plus logique. Cependant, la fonction de désactivation n’affectera pas les alertes d’application que vous utilisez fréquemment. Cette fonctionnalité devrait entrer dans le circuit de production d’ici quelques mois.

De plus, Microsoft fournit également aux utilisateurs la fonction « alertes d’urgence » de Windows 11. Ainsi, les utilisateurs peuvent mieux contrôler les alertes hautement prioritaires des applications propriétaires et tierces. Ces alertes urgentes ou importantes peuvent contourner les paramètres Focus Assist (Ne pas déranger).

À d’autres égards, Microsoft améliore sa fonction d’alerte d’urgence avec un nouveau contrôle « afficher l’alerte » pour afficher le contenu de l’alerte et protéger la confidentialité lors de l’utilisation d’applications en plein écran.

Système d’alerte Windows 11

Windows 11 dispose d’un système d’alerte intégré qui sert à informer les utilisateurs des événements et des mises à jour du système. Le système d’alerte peut changer en fonction des besoins de l’utilisateur. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir les événements dont ils souhaitent être avertis et comment ils souhaitent recevoir ces alertes.

Voici quelques-uns des types d’alertes que les utilisateurs peuvent recevoir dans Windows 11 :

Mises à jour du système : Windows 11 recherche les mises à jour et avertit les utilisateurs lorsque des mises à jour sont disponibles. Les utilisateurs peuvent choisir d’installer les mises à jour instantanément ou de les planifier pour plus tard. Alertes de sécurité : Windows 11 intègre des fonctionnalités de sécurité qui peuvent détecter et alerter les utilisateurs des menaces de sécurité potentielles, telles que les logiciels malveillants ou les tentatives de phishing. Alertes de batterie : Si vous utilisez un ordinateur portable ou une tablette, Windows 11 peut vous avertir lorsque votre batterie est faible et vous proposer des options pour économiser la batterie. Alertes d’application : de nombreuses applications de Windows 11 peuvent envoyer des alertes au Centre d’action. Il s’agit d’un emplacement central où le système gère les alertes.

Les utilisateurs peuvent personnaliser la façon dont ils reçoivent ces alertes en accédant à l’application Paramètres et en sélectionnant le menu « Notifications et actions ». À partir de là, les utilisateurs peuvent choisir les types d’alertes qu’ils souhaitent recevoir. Ils peuvent également choisir le son et le visuel pour chaque type d’alerte.

