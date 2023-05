Les accords Activision Blizzard de Microsoft ont été approuvés par l’Ukraine

Microsoft a récemment reçu One Punch du régulateur britannique jugeant son acquisition d’Activision Blizzard. Le régulateur a fini par aller à l’encontre de l’accord en déclarant qu’il pouvait nuire au segment en pleine croissance du cloud gaming. Microsoft, bien sûr, fera appel de la décision. Maintenant, il y a plus de régulateurs qui jugent l’affaire comme les États-Unis et l’UE. En ce qui concerne l’Ukraine, l’accord a été approuvé. La Commission anti-monopole du pays a annoncé l’approbation de l’acquisition de 69 milliards de dollars par Microsoft.

L’Ukraine approuve l’accord d’Activision Blizzard – il n’y a pas de problème avec le cloud gaming

Le pays est allé de l’avant avec l’approbation parce que ces sociétés ne fournissent pas de services de jeux en nuage en Ukraine. En conséquence, les mêmes préoccupations du Royaume-Uni ne sont pas ici. En fait, l’affirmation d’un avantage potentiel dans l’espace de jeu en nuage n’indique rien pour le marché ukrainien. Il convient de noter que le pays est le septième à approuver l’accord. Il fait suite à la décision du Japon, du Chili, du Brésil, de l’Arabie saoudite, de la Serbie et de l’Afrique du Sud. Avec autant de pays, il est difficile de croire que l’accord sera évité.

La décision du Royaume-Uni a été de bloquer l’accord en raison de problèmes de concurrence. Mais si Microsoft convainc les régulateurs dans son appel, l’accord devrait se poursuivre. Fait intéressant, quelques semaines avant l’annonce, certains pensaient que l’autorité britannique était sur le point d’approuver l’accord. L’inquiétude suscitée par le jeu en nuage a été une grande surprise pour la plupart des personnes qui ont suivi l’affaire. Les régulateurs affirment que Microsoft est dans une position confortable avec sa branche de cloud gaming. L’entreprise a Windows, Xbox Cloud et Azure. S’il acquiert Activision Blizzard, il peut créer des jeux comme COD exclusifs à ses services. Cela peut entraîner moins d’innovation et moins de choix.

Microsoft a signé un accord avec NVIDIA et Nintendo promettant 10 ans de Call of Duty. Le régulateur britannique déclare qu’il ne s’agit que d’un « remède ». Ce vendredi, MS a annoncé avoir signé un accord de 10 ans avec la plate-forme espagnole de Cloud Gaming Nware pour fournir des jeux Xbox PC et des jeux Activision Blizzard à davantage de plates-formes une fois que l’acquisition aura obtenu l’approbation nécessaire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine